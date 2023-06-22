Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ini yang Terjadi Jika Mario Dandy Tak Bisa Ganti Rugi Rp120 Miliar untuk Korban D

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |05:36 WIB
Ini yang Terjadi Jika Mario Dandy Tak Bisa Ganti Rugi Rp120 Miliar untuk Korban D
Mario Dandy Satrio. (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA - Mario Dandy bakal dikenakan biaya restitusi untuk korban D. Menurut perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), biaya ganti rugi yang harus dibayar Mario Dandy kepada D sebanyak Rp120 miliar.

Hal itu disampaikan ketua tim penghitung restitusi LPSK, Abdanev Jopa saat menjadi saksi di sidang kasus penganiayaan terhadap korban D dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas, di PN Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

 BACA JUGA:

Lantas bagaimana jika Mario Dandy tak mampu membayar restitusi tersebut?

Pada persidangan itu, Jaksa mempertanyakan nasib para terdakwa jika tidak mampu membayarkan restitusi tersebut.

