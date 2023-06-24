Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peran Penting Presiden Soekarno untuk Sepakbola Indonesia, Salah Satunya Bangun Stadion Internasional

Tim Litbang MPI , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |08:01 WIB
Peran Penting Presiden Soekarno untuk Sepakbola Indonesia, Salah Satunya Bangun Stadion Internasional
Foto: ANRI.
A
A
A

JAKARTA – Presiden Pertama RI Soekarno tidak hanya menjadi sosok yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga pada kemajuan sepak bola Tanah Air. Bahkan keterlibatan Soekarno pada sepak bola telah dimulai sebelum beliau menjadi Presiden RI.

Pada 1932, setelah bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung Soekarno diminta untuk melakukan kick off pertama pada pertandingan PSSI. Momen tersebut sekaligus mengumumkan kepada masyarakat bahwa Soekarno telah bebas. Sebuah momen yang disambut gempita oleh masyarakat.

Berikut sejumlah peran Bung Karno dalam sepak bola di Tanah Air, sebagaimana dilansir Okezone:

1. Bangun stadion bertaraf internasional

Soekarno berniat membangun stadion bertaraf internasional di Indonesia pada 1950, namun niat tersebut baru terlaksana pada 1960. Pembangunan stadion internasional tersebut juga dilakukan menyusu terpilihnya Indonesia sebagian tuan rumah Asian Games ke-4 pada 1962.

Stadion yang dikenal dengan GBK (Gelora Bung Karno) ini diresmikan oleh Soekarno pada Juli 1962. Setelah pelaksanaan Asian Games di GBK, dunia pun terpukau dengan kemegahan stadion GBK.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Sepak Bola Tanah Air Soekarno
