Kisah Mencekam Gua Grubug Saksi Bisu Eksekusi Simpatisan PKI

GUNUNGKIDUL - Banyak lokasi di kabupaten paling timur Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi saksi bisu pemberangusan massa PKI. Operasi usai peristiwa G30S PKI itu terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Gunungkidul.

Salah satu lokasinya adalah Gua Grubug yang terletak di Padukuhan Jetis Wetan, Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul.

Konon gua tersebut menjadi lokasi eksekusi terhadap orang-orang yang disinyalir terlibat dengan gerakan PKI.

Gua Grubug ini berada di dekat Luweng Jomblang, untuk mencapai gua tersebut harus berjalan kaki menyusuri kebun jati. Sesampainya di lokasi, nantinya akan ada beberapa besi yang terpasang kotak di bibir gua.

Melongok lebih dekat, gua tersebut terbilang cukup dalam dan terdengar suara aliran sungai dari bawah Gua Grubug. Selain itu, sesekali tampak mulut gua berwarna putih keabu-abuan karena derasnya percikan air sungai bawah tanah pada gua tersebut.

Pemandu wisata di Luweng Jomblang, Budiyanto mengatakan, kejadian itu terjadi di medio tahun 1960-an. Oleh karena itu, dia mengaku tidak terlalu tahu secara detail namun orangtua dan kakek neneknya pernah menceritakan sejarah kelam Gua Grubug.

“Cerita orangtua dan simbah, Gua Grubug dijadikan salah satu tempat eksekusi massa PKI. Selain itu juga penembakan misterius (petrus) pada tahun 80-an,” ujar Budiyanto.

Menurut cerita, jika eksekusi terhadap orang-orang yang terlibat PKI biasanya berlangsung setelah waktu magrib, bahkan jika terdengar suara tembakan warga memilih untuk tidak keluar rumah karena takut.