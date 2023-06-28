Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Libur Panjang Iduladha, Nasabah Pegadaian Tetap Bisa Bertransaksi Melalui Smartphone

Karina Asta Widara , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |15:41 WIB
Libur Panjang Iduladha, Nasabah Pegadaian Tetap Bisa Bertransaksi Melalui Smartphone
Foto: Dok Pegadaian
A
A
A

Jakarta- Libur panjang Iduladha 2023 bukan masalah bagi nasabah Pegadaian yang tetap ingin bertransaksi. Pasalnya produk dan layanan Pegadaian saat ini dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital atau Pegadaian Syariah Digital. Selain itu juga dapat diakses melalui Agen Pegadaian. Nasabah juga dapat melakukan transaksi pembayaran melalui ATM atau mobile banking BRI, Mandiri, BNI, dan BCA.

Oleh karena itu Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Yudi Sadono mengajak masyarakat mengoptimalkan layanan digital selama libur panjang Iduladha 1444 H akhir pekan ini. Ia juga mengatakan, perusahaan membuka pelayanan hingga hari Selasa, 27 Juni 2023. Libur lebaran dimulai Rabu, 28 Juni 2023 sampai dengan Minggu, 02 Juli 2023. Layanan outlet Pegadaian akan dibuka kembali pada hari Senin, 03 Juli 2023.

“Selain melalui aplikasi digital yang dimiliki oleh Pegadaian, transaksi digital juga dapat diakses dengan mudah melalui platform e-Commerce seperti Tokopedia, Gojek, Bukalapak, Shopee, Link Aja, Blibli serta Dana. Sedangkan bagi masyarakat yang belum familiar dengan e-Commerce, transaksi dapat dilakukan di Alfamart, Indomaret, Alfamidi, serta Dan+dan,” kata Yudi.

PT Pegadaian sangat mendorong masyarakat untuk memaksimalkan smartphone dengan melakukan transaksi digital sebagai salah satu partisipasi untuk membangun cashless society. Dengan transaksi digital layanan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa harus menunggu outlet buka. Selain itu transaksi digital relatif lebih aman, cepat dan akurat serta dapat dilakukan di sela menikmati libur panjang.

Jika masyarakat mempunyai keluhan terkait transaksi di Pegadaian serta ingin mendapatkan informasi seputar produk dan layanan, dapat menggunakan aplikasi SAPA Pegadaian yang dapat diakses secara realtime melalui smartphone. Layanan pelanggan juga dapat dilakukan melalui Call Center 1500569 atau WA Pegadaian 081111500569.

Yudi juga menambahkan untuk mengantisipasi kerawanan selama libur panjang Iduladha 1444 H, PT Pegadaian memperkuat pengamanan outlet agar masyarakat dapat merayakan hari raya dan libur lebaran dengan nyaman. Sistem pengamanan korporasi perusahaan dilakukan secara organik maupun non organik. Pengelola dan karyawan di outlet-outlet juga terus menjalin kerja sama yang baik dengan aparat keamanan setempat.

“Kami juga telah memanfaatkan sistem pengamanan elektronik yang terintegrasi sehingga jika terjadi gangguan keamanan di suatu tempat dapat dipantau dari kantor pusat (Security Command Center). Kami menyadari bahwa keamanan aset masyarakat yang dititipkan ke Pegadaian merupakan hal yang amat penting dan menjadi competitive advantage Perusahaan, sehingga harus dijaga dengan maksimal,” tutur Yudi.

(Karina Asta Widara )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/2/3176135//tim_basket_kemenimipas_sabet_gelar_juara_pornas_korpri_2025-lMp9_large.JPG
Tampil Digdaya, Tim Basket Kemenimipas Sabet Gelar Juara PORNAS KORPRI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/1/3176083//menbud_kunjungi_paviliun_negara_sahabat_di_expo_2025_osaka-qVQu_large.jpeg
Perkuat Diplomasi dan Kolaborasi Budaya, Menbud Kunjungi Paviliun Negara Sahabat di Expo 2025 Osaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/11/3176064//mentan_amran_menguji_dirut_bulog-P84C_large.jpg
Luar Biasa! Mentan RI Menguji Dirut BULOG dalam Ujian Hasil Penelitian Program S3 SIL UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/205/3176020//konferensi_musik_indonesia-8vnC_large.jpeg
Konferensi Musik Indonesia 2025 Dorong Musik Religi sebagai Pilar Spiritual dan Budaya Musik Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/11/3176006//ilustrasi_hiburan_konser_musik-PZCy_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Beri Diskon Pajak untuk Konser hingga Pameran dan Acara Olahraga, Ini Ketentuannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/16/3175978//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_telah_ditonton_lebih_dari_20_juta_kali-KBUr_large.JPG
Luar Biasa! Dua Episode Perdana Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Telah Ditonton Lebih Dari 20 Juta Kali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement