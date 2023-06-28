Advertisement
HOME NEWS JABAR

Warca Ciracap Geger, Mayat Pria Ditemukan Membusuk di Areal Perkebunan

Ilham Nugraha , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |01:26 WIB
Warca Ciracap Geger, Mayat Pria Ditemukan Membusuk di Areal Perkebunan
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
SUKABUMI - Jasad sudah membusuk ditemukan warga di areal perkebunan kelapa, di Kampung Warungjati, RT54/13, Desa Purwasedar, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Selasa (27/6/2023) malam.

Jasad pria tanpa identitas itu diketahui warga bernama Acon (21) saat mencari burung di areal perkebunan. Jasad itu ditemukan dengan kondisi sudah membusuk. 

"Saat melihat ke semak-semak, secara samar saya melihat kaki yang tergeletak. Saat disamperin ternyata sosok jasad sudah membusuk," ucap Acon dalam kesaksiannya. 

 BACA JUGA:

Acon menyebut, jasad itu pertama ditemukan dengan posisi terlentang dan kaki menekuk. Bau yang menyengat pun membuat dirinya berlari ketakutan. 

"Gak lama saya pun langsung berlari karena takut juga, setelah itu saya melaporkan kejadian ini ke warga yang lainnya," terangnya. 

BACA JUGA:

Mayat Laki-Laki Paruh Baya Mengambang di Kalimalang, Hilang 2 Bulan Lalu 

Sementara itu, Dede Jali relawan Rapi menjelaskan jasad itu di temukan di perkebunan PT. Asabaland sekitar 800 meter dari jalan utama. Kini jasad diperkirakan di atas 55 tahun itu dievakuasi ke RSUD Jampangkulon.  

sukabumi penemuan mayat Mayat
