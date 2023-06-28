Warca Ciracap Geger, Mayat Pria Ditemukan Membusuk di Areal Perkebunan

SUKABUMI - Jasad sudah membusuk ditemukan warga di areal perkebunan kelapa, di Kampung Warungjati, RT54/13, Desa Purwasedar, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Selasa (27/6/2023) malam.

Jasad pria tanpa identitas itu diketahui warga bernama Acon (21) saat mencari burung di areal perkebunan. Jasad itu ditemukan dengan kondisi sudah membusuk.

"Saat melihat ke semak-semak, secara samar saya melihat kaki yang tergeletak. Saat disamperin ternyata sosok jasad sudah membusuk," ucap Acon dalam kesaksiannya.

Acon menyebut, jasad itu pertama ditemukan dengan posisi terlentang dan kaki menekuk. Bau yang menyengat pun membuat dirinya berlari ketakutan.

"Gak lama saya pun langsung berlari karena takut juga, setelah itu saya melaporkan kejadian ini ke warga yang lainnya," terangnya.

Sementara itu, Dede Jali relawan Rapi menjelaskan jasad itu di temukan di perkebunan PT. Asabaland sekitar 800 meter dari jalan utama. Kini jasad diperkirakan di atas 55 tahun itu dievakuasi ke RSUD Jampangkulon.