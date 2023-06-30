Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pesawat Jatuh Tewaskan 63 Penumpang Gara-Gara Pilot Izinkan Anaknya Masuk Kokpit

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |09:30 WIB
Pesawat Jatuh Tewaskan 63 Penumpang Gara-Gara Pilot Izinkan Anaknya Masuk Kokpit
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

REKAMAN kotak hitam mengungkap sebuah fakta mengejutkan dari kecelakaan pesawat yang menewaskan lebih dari 60 penumpang, yang ternyata disebabkan oleh pilot yang mengizinkan anak-anaknya masuk ke kokpit dan mengendalikan pesawat.

Maskapai Rusia Aeroflot membawa 63 penumpang, sembilan pramugari, dan tiga pilot dari Bandara Internasional Sheremetyevo, Moskow, ke Bandara Kai Tak, Hong Kong dengan Penerbangan 593 pada Maret 1994.

Di dalam pesawat itu, pilot bantuan Yaroslav Vladimirovich Kurrinsky mengundang anak-anaknya Eldar, (16), dan Yana,(12), ke kokpit. Saat mereka berada di kokpit, Yaroslav memutuskan untuk membiarkan anak-anaknya mencoba mengendalikan pesawat.

Dalam rekaman suara dari interaksi mereka, putri Yaroslav, Yana, terdengar mengeluh kepada ayahnya, sebelum dia mengatakan kepadanya: "Jangan lari ke sana, atau mereka akan memecat kita."

Autopilot diaktifkan ketika Yana bermain dengan kontrol pesawat, yang berarti dia tidak benar-benar mengendalikan pesawat.

Kemudian, ketika kakak laki-lakinya Eldar mengambil giliran, dia menekan kontrol dengan kekuatan yang cukup untuk mematikan autopilot selama sekira 30 detik. Ini cukup untuk secara tidak sengaja menempatkan anak berusia 16 tahun itu dalam kendali sebagian pesawat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176036/viral-W8BD_large.jpg
Breaking News! Pesawat Smart Air Kecelakaan di Bandara Tiom Lanny Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/18/3109205/kecelakaan-BjV5_large.jpg
Tabrakan Maut Pesawat Penumpang dan Black Hawk di AS, Tak Ada yang Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/337/3099676/kecelakan_pesawat-OIRw_large.jpg
Pesawat Jeju Air Jatuh, Menlu: Kami Berduka, Pikiran dan Doa Menyertai Para Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/18/3099581/kecelakaan-6t1B_large.jpg
Sebelum Kecelakaan, Pesawat Jeju Air Dikabarkan Sempat Tabrak Burung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/18/3099576/kecelakaan-YcMg_large.jpg
Pesawat Jeju Air Kecelakaan, Korban Tewas Bertambah Jadi 47 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/18/3098823/penumpang_yang_selamat_usai_membaca_kalimat_syahadat_merekam_kondisi_pesawat_yang_hancur_usai_kecelakaan-OHzW_large.jpeg
Viral Detik-Detik Penumpang Pesawat Azerbaijan Baca Syahadat Saat Kecelakaan hingga Berujung Selamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement