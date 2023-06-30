5 Fakta Presiden Jokowi Shalat Idul Adha di Istana Kepresidenan Yogyakarta

Presiden Joko Widodo shalat Ied di Istana Kepresidenan Yogyakarta (foto: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden)

PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan shalat Idul Adha 1444 Hijriah di Gedung Agung (Istana Kepresidenan Yogyakarta) pada Kamis 29 Juni 2023. Jokowi didampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman.

Berikut sejumlah fakta Jokowi shalat Ied di Yogyakarta:

1. Jokowi Shalat Ied Bareng Ribuan Warga Yogya

Ribuan orang memadati halaman komplek Gedung Agung Istana Kepresidenan di Titik Nol Yogyakarta, Kamis (29/6/2023), untuk melaksanakan Sholat Idul Adha 1444 H. Di tempat yang sama, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga Sholat Idul Adha.

Sejak pukul 05.30 WIB, masyarakat mulai tiba di kompleks Gedung Agung. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dengan membawa perlengkapan sholat. Suasana mendung menambah syahdu pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini.

2. Khatib di Istana Kepresidenan Yogyakarta Bicara Soal Ibadah

Khatib Sholat Idul Adha 1444 H di Istana Kepresidenan Yogyakarta atau yang biasa dikenal Gedung Agung menyampaikan kepada jamaah untuk selalu bertaqwa dan taat terhadap perintah Allah SWT. Dalam kutbahnya, ia juga mengingatkan agar seluruh umat muslim total dalam beribadah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Urusan Agama Islam Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jauhar Mustofa yang menjadi khatib dalam ibadah yang diikuti Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beserta istri, Kamis (29/6/2023) pagi.

"Bertepatan 10 Zulhijjah 1444H kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan shalat Idul Adha. Kita bersyukur dan bertaqwa agar Allah SWT memberikan nikmat," ujar Jauhar Mustofa, dalam keterangan yang diterima.