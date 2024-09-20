Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 20 September: Kekhalifahan Ayyubiyah Rebut Yerusalem

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |05:15 WIB
Peristiwa 20 September: Kekhalifahan Ayyubiyah Rebut Yerusalem
Ilustrasi Salahuddin Ayyubi menguasai Kerajaan Yerusalem (foto: Wikimedia.org)
A
A
A

BERMACAM peristiwa penting dan bersejarah terjadi dari tahun ke tahun pada 20 September. Salah satu peristiwa bersejarah pada tanggal ini adalah direbutnya Kerajaan Yerusalem oleh Kekhalifahan Ayyubiyah dari Tentara Salib.

Selain itu, ada beberapa peristiwa lain pada 20 September yang patut untuk dikenang. Demi mengetahuinya, Okezone merangkum bermacam peristiwa itu dalam catatan peristiwa dunia hari ini, 20 September, yang dihimpun dari Thepeoplehistory.com dan Wikipedia.org.

1187

Pasukan Kekhalifahan Ayyubiyah pimpinan Salahuddin Ayyubi mulai mengepung Kerajaan Yerusalem demi merebutnya dari Tentara Salib. Pengepungan tersebut berlangsung selama 12 hari dan berakhir dengan keberhasilan Kekhalifahan Ayyubiyah menguasai Kerajaan Yerusalem.

1697

Prancis, Inggris, Spanyol, Kekaisaran Romawi Suci, dan Belanda menandatangani Perjanjian Ryswick di Ryswick atau kini Rijswijk, Belanda. Perjanjian itu ditandatangani demi mengakhiri Perang Sembilan Tahun yang berlangsung sejak 1688.

 

