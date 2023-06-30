Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

KUB bank bjb dengan Bank Bengkulu Telah Memasuki Proses Akhir

Arif Budianto , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |20:17 WIB
KUB bank bjb dengan Bank Bengkulu Telah Memasuki Proses Akhir
Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto. (Foto: dok bank bjb)
A
A
A

BANDUNG - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) memastikan kebijakan Bank Indonesia (BI) mempertahankan Suku Bunga Acuan di 5,75 persen tidak berdampak terhadap rencana Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang diinisiasi oleh bank bjb.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto memastikan bank bjb terus mematangkan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan Bank Bengkulu yang saat ini telah memasuki proses akhir. Di mana bank bjb saat ini tengah mengurus izin penambahan Bank Bengkulu sebagai anggota KUB ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Untuk KUB sendiri saat ini sedang dalam proses akhir, dimana saat ini bank bjb sedang mengajukan proses pengajuan izin penambahan Bank Bengkulu sebagai tambahan anggota KUB bank bjb ke OJK. Kebijakan mengenai suku bunga acuan sendiri tidak memiliki dampak apa-apa terhadap rencana KUB bank bjb," kata Widi.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020, konsolidasi bank pembangunan daerah (BPD) dilakukan guna memenuhi modal inti minimum Rp3 triliun pada 2024.

Proses peleburan bank-bank daerah perlu dilakukan karena masih banyak BPD yang kemampuan permodalannya terbatas, sehingga membatasi kemampuan BPD.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/11/3176699//tring_pegadaian-xZA5_large.jpg
Aplikasi Tring! Terbaru Pegadaian, Mudahkan Semua Transaksi Finansial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/13/3176693//cosplay_expo_2025-JrPw_large.jpg
Cosplay Expo 2025 Siap Gebrak GBK, Ada Cosplayer Internasional dan Penampilan Idol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/11/3176670//pgn_stevie_awards-Wy7m_large.jpeg
PGN Group Raih Tujuh Penghargaan Stevie Awards 2025, Tegaskan Reputasi di Kancah Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/12/3176629//shopee_jagoan_umkm_juri_tamu-4UTF_large.png
Keseruan Kompetisi Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Episode 3, Persaingan Makin Sengit dan Penuh Ide Kreatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/2/3176474//crystalin_runxperience_2025-JyON_large.jpeg
Crystalin RunXperience 2025 Sukses Gandeng Lebih Dari 8.000 Pelari, Hadirkan Pengalaman Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176443//huawei_pura_80-VERG_large.jpg
HUAWEI Pura 80 Varian Basic Level Pro Bawa Kamera True-to-Life dengan Desain Stylish
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement