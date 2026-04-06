Evaluasi SDM, Kapolda Sumsel Soroti Kualitas dan Etika Personel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |21:21 WIB
Evaluasi SDM, Kapolda Sumsel Soroti Kualitas dan Etika Personel
Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho (foto: dok ist)
JAKARTA - Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho menggelar evaluasi kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran Polda Sumsel. Ia menekankan, agar seluruh personel menjalankan tugas dengan baik dan profesional.

Kegiatan evaluasi tersebut dikemas dalam agenda coffee morning sekaligus paparan pejabat utama terkait tugas pokok dan fungsi Biro SDM Polda Sumsel. Acara berlangsung di Ruang Cafe 96 Gedung Promoter Polda Sumsel, Senin (6/4/2026).

Selain Irjen Sandi, kegiatan ini turut dihadiri Wakapolda Sumsel, Irwasda Polda Sumsel, serta para pejabat utama Polda Sumsel.

Irjen Sandi menegaskan, bahwa evaluasi tidak cukup hanya melihat aspek kuantitas, tetapi juga harus menyentuh kualitas kemampuan, pengetahuan, keterampilan, mental, fisik, dan etika personel.

“Kompetensi anggota adalah syarat wajib agar pelaksanaan tugas berjalan profesional. Karena itu, pelatihan bukan lagi sekadar membuat anggota lebih pintar, tetapi harus menjadi kebutuhan dasar agar personel mampu menjalankan tugas dengan baik dan benar,” ujar Irjen Sandi.

Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya belajar yang konsisten dan terarah di setiap satuan kerja.

 

