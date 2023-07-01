Diduga Pengedar Narkoba, Pria Ini Simpan Dua Senpi Rakitan di Rumahnya

MERANGIN - Bagus Indri Suryadi (27) warga Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi terpaksa diamankan pihak Polres Merangin karena telah menyimpan dua pucuk senjata api rakitan jenis revolver bersama amunisinya.

Informasi yang berhasil dihimpun, saat itu petugas mendapat informasi jika Bagus ini memiliki senjata api, bukan saja itu pelaku diduga juga pengedar narkoba. Usai mengumpul data dan juga informasi, akhirnya tim gabungan Polres Merangin langsung melakukan pengintaian terhadap pelaku.

Saat diketahui pelaku berada di rumahnya petugas pun langsung melakukan penangkapan, dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dua pucuk senjata api rakitan jenis revolver, tiga butir amunisi kaliber 99 mm, dua buah pirex, dan beberapa peralatan sabu lainnya. Lalu barang bukti tersebut bersama pelaku dibawa ke Mapolres Merangin untuk penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Merangin AKBP Dewa Arinata, melalui Kasat Reskrim polres Merangin Iptu Mulyono membenarkan jika pihaknya telah mengamankan warga yang memiliki dua buah senjata api rakitan.