INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca Jakarta di Akhir Pekan: Cerah Berawan

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |05:01 WIB
Ramalan Cuaca Jakarta di Akhir Pekan: Cerah Berawan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi seluruh wilayah di DKI Jakarta pada hari ini, Minggu (2/7/2023), pagi hari cerah hingga cerah berawan.

Berdasarkan informasi peringatan dini yang diramalkan BMKG dari situs www.bmkg.go.id menyatakan, cuaca cerah berawan akan terjadi di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu pada pagi hari.

Lalu siang harinya, hanya wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang diprakirakan bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Dan pada malam hingga dini hari, seluruh wilayah DKI Jakarta akan berselimut awan.

Untuk tetap berbagi informasi dengan mengunjungi website bmkg.go.id. Masyarakat juga bisa berbagi informasi dan mengikuti seluruh akun media sosial BMKG Instagram Twitter Facebook dan YouTube.

(Awaludin)

      
