HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Cekcok Tukang Becak dan Polisi di Jalanan

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |06:03 WIB
Humor Gus Dur: Cekcok Tukang Becak dan Polisi di Jalanan
Gus Dur (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur memiliki selera humor tinggi. Ia pernah bercerita soal tukang becak yang dibentak polisi.

Disadur dari situs Gusdur.net, Gus Dur menceritakan kisah lucu itu kepada Mahfud MD (sekarang Menko Polhukam, red). Kisahnya ketika ada seorang tukang becak asal Madura yang tepergok polisi melanggar rambu lalu lintas.

Rambu yang dilanggar bergambar becak disilang dengan garis hitam. Arti dari rambu itu yakni jalanan tersebut tidak boleh dimasuki becak

Namun, tukang becak tetap masuk ke jalan yang ada rambu tersebut. Petugas kepolisian yang memergoki langsung menyetopnya hingga akhirnya perdebatan dengan tukang besak tersebut.

“Apa kamu tidak melihat gambar itu? Itu kan gambar becak tidak boleh masuk jalan ini,” bentak polisi.

Halaman:
1 2
      
