HOME NEWS NASIONAL

Teka-teki Keberadaan Anggi, Pengantin Wanita Hilang Usai Sehari Dinikahi: Aa Sayang Neng, Pulang Ya...

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |07:02 WIB
Teka-teki Keberadaan Anggi, Pengantin Wanita Hilang Usai Sehari Dinikahi: Aa Sayang Neng, Pulang Ya...
Anggi Anggraeni (Foto: Dok Keluarga)
A
A
A

JAKARTA - Fahmi Husaeni (26), pemuda warga Kampung Sukajadi, Desa Mekarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat harus merasakan pilu. Wanita pujannya, Anggi Anggraeni (21) yang baru sehari dinikahi menghilang.

Fahmi mengikat janji dalam prosesi akad nikah dengan wanita yang tinggal di Kampung Sindang Pala itu pada 25 Juni 2023 lalu. Namun, sehari setelahnya, wanita yang dikenalnya selama lima bulan itu menghilang.

Anggi awalnya meminta izin kepada suaminya untuk pergi menemui penjual ayam geprek yang sempat dipesan melalui telepon tak jauh dari rumah. Usai diizinkan, Anggi pergi dan masih sempat berkomunikasi melalui telepon seluler hingga akhirnya hilang kontak.

Peristiwa itu bukan hanya mengejutkan Fahmi dan keluarga. Namun, warga setempat juga geger dengan hilangnya pengantin baru itu. Baik Fahmi dan pihak keluarga berusaha mencari keberadaan Anggi.

Fahmi dan Anggi Foto Ist

Peristiwa hilangnya Anggi juga diketahui ayah Anggi yang bernama Yudi. Ia membenarkan bahwa anaknya hilang saat mengambil pesanan ayam geprek yang tak jauh dari rumahnya.

"Sebenarnya yang lebih tahu suaminya ya, dia izin ke suaminya katanya mau COD ayam geprek di Gang Masjid (jam) setengah 4 (sore), masih kontak masih chatan sama suaminya katanya masih nunggu lama," kata Yudi kepada wartawan, Selasa 4 Juli 2023.

      
