Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jejak Letjen Kristomei, Kepala BNPB Termuda yang Bukan Orang Baru Urus Bencana

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |03:02 WIB
Jejak Letjen Kristomei, Kepala BNPB Termuda yang Bukan Orang Baru Urus Bencana
Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA — Letjen TNI Kristomei Sianturi resmi memimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis 15 Oktober 2026. Pengalamannya dalam penanganan bencana ternyata bukan hal baru. Ia pernah terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 saat bertugas di BNPB pada 2020.

Hal tersebut disampaikan Kristomei dalam acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala BNPB yang digelar di InaDRTG, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 16 Oktober 2026.

Kristomei menegaskan, kedekatannya dengan BNPB telah terjalin sejak enam tahun lalu. Saat itu, ia masih berpangkat kolonel dan diperbantukan di pusat media BNPB untuk mendampingi Kepala BNPB saat itu, Letjen TNI (Purn) Doni Monardo.

"Saya teringat enam tahun lalu, mendampingi Pak Doni Monardo, saat itu saya diperbantukan di media center. Itu salah satu pengalaman kami, bahkan saat itu saya juga sempat menginap di kantor BNPB," ujar Kristomei.

Dengan bekal pernah bertugas di BNPB, ia merasa dalam urusan bencana bukan hal yang baru. Setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kristomei mengaku mendapat tugas untuk segera bekerja, terutama dalam menangani kondisi darurat bencana yang tengah terjadi di Indonesia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/337/3248521/karhutla-mJZl_large.jpg
4 Petugas Tewas di Bromo, Ahli Soroti Standar Operasi Pemadaman Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/337/3248485/cuaca-7XM2_large.jpg
Wilayah Karhutla Berpeluang Diguyur Hujan Deras pada November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/337/3248471/karhutla-RGYL_large.jpg
4 Petugas Meninggal saat Padamkan Karhutla di Bromo, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/18/3248474/karhutla-IHzd_large.jpg
Singapura Selidiki Perusahaan di Balik Karhutla RI Pemicu Kabut Asap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/337/3248458/modifikasi_cuaca-K0sr_large.jpg
Atasi Asap Karhutla, 2,4 Ton Dry Ice Disemai di Langit Sumsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/337/3248435/karhutla-wXck_large.jpg
Asap Karhutla Sudah Masuk Jakarta, Banten hingga Jabar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement