Jejak Letjen Kristomei, Kepala BNPB Termuda yang Bukan Orang Baru Urus Bencana

JAKARTA — Letjen TNI Kristomei Sianturi resmi memimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis 15 Oktober 2026. Pengalamannya dalam penanganan bencana ternyata bukan hal baru. Ia pernah terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 saat bertugas di BNPB pada 2020.

Hal tersebut disampaikan Kristomei dalam acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala BNPB yang digelar di InaDRTG, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 16 Oktober 2026.

Kristomei menegaskan, kedekatannya dengan BNPB telah terjalin sejak enam tahun lalu. Saat itu, ia masih berpangkat kolonel dan diperbantukan di pusat media BNPB untuk mendampingi Kepala BNPB saat itu, Letjen TNI (Purn) Doni Monardo.

"Saya teringat enam tahun lalu, mendampingi Pak Doni Monardo, saat itu saya diperbantukan di media center. Itu salah satu pengalaman kami, bahkan saat itu saya juga sempat menginap di kantor BNPB," ujar Kristomei.

Dengan bekal pernah bertugas di BNPB, ia merasa dalam urusan bencana bukan hal yang baru. Setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kristomei mengaku mendapat tugas untuk segera bekerja, terutama dalam menangani kondisi darurat bencana yang tengah terjadi di Indonesia.