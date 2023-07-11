Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KCI Sayangkan Aksi Vandalisme Bocah Lempar Batu ke KRL hingga Kaca Pecah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |02:08 WIB
KCI Sayangkan Aksi Vandalisme Bocah Lempar Batu ke KRL hingga Kaca Pecah
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
DEPOK - Manajer Humas PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Leza Arlan menyayangkan kejadian vandalisme berupa aksi pelemparan batu pada rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL).

Diketahui viral aksi sejumlah bocah melempar batu ke KRL yang melintas di persinyalan masuk Stasiun Depok Baru pada Senin (10/7/2023). Adapun aksi tersebut viral di sosial media yang dibagikan laman Instagram @jalur5.

"Menanggapi video tersebut kami sangat menyayangkan kejadian vandalisme pelemparan pada commuter line," ucapnya.

Leza menambahkan aksi pelemparan terhadap kereta ini sangat berbahaya. "Karena selain dapat mengganggu kelancaran perjalanan commuter line, merusak sarana juga dapat mengancam jiwa pengguna yang ada di dalam commuter line," ujar Leza.

Cek Jadwal Pembatalan dan Penambahan KRL Malam Ini 

"Larangan pelemparan terhadap kereta api juga telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan/atau tidak berfungsinya Prasarana dan Sarana Perkeretaapian," tambahnya.

