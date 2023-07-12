Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur Ceramah di Kampus, Berakhir Dipanggil Pihak Berwajib

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |05:01 WIB
Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur Ceramah di Kampus, Berakhir Dipanggil Pihak Berwajib
Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

BLITARPresiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur diketahui kerap melontarkan humor. Humor ini membuat orang tertawa terbahak-bahak sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Alkisah, suatu hari mahasiswa dari sebuah universitas mengundang Gus Dur untuk ceramah. Namun, apa yang disampaikan dalam ceramah telah mengejutkan telinga banyak orang.

Akibatnya, panitia pun dipanggil Pembantu Rektor III karena telah dimintai keterangan pihak yang berwajib.

“Maaf pak, saya ini dijebak oleh mahasiswa. Mereka bilang mengundang Gus Dur, jadi ya saya ijinkan,” terang Pembantu Rektor III di depan pihak berwajib.

“Mosok saya keberatan wong yang diundang Gus Dur. Tapi ternyata lha kok yang datang bicara itu KH Abdurrahman Wahid!” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
