Dua Inovasi Unggulan Kota Mojokerto Masuk Tahap Presentasi dan Wawancara KIPP 2023

KOTA MOJOKERTO - Dua inovasi unggulan Kota Mojokerto, yakni Gayatri (Gerbang Layanan Informasi Terpadu Dan Terintegrasi) dan Canting Gula Mojo (Cegah Stunting, Gerak Unggul Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto) masuk dalam tahap presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2023, Kemenpan RB.

Presentasi dan wawancara dilakukan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di hadapan Tim Panel Independen, secara virtual di Ruang Sabha Pambojana Rumah Rakyat, Senin (10/7/2023). Inovasi Gayatri saat ini masuk dalam TOP 15 KIPP 2023 sementara Canting Gulo Mojo saat ini masuk dalam TOP 99 KIPP 2023.

"Gayatri ini adalah embrio satu data kesehatan Kota Mojokerto, kami optimis memiliki Gayatri, Data masyarakat seluruh Kota Mojokerto bisa kita pantau secara real time. Sehingga setiap kebijakan dan keputusan yang kami ambil bisa tepat sasaran," ucap Ning Ita sapaan akrab wali kota.

Gayatri menjadi solusi integrasi data dalam proses pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan, serta memudahkan akses informasi dan koordinasi lintas sektor yang akan digunakan oleh pemangku kebijakan untuk menetapkan kebijakan strategis pembangunan dibidang kesehatan.