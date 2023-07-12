Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

4 Fakta Warga Jakarta Bunuh Diri di Jembatan Cinumpang Sukabumi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |05:01 WIB
4 Fakta Warga Jakarta Bunuh Diri di Jembatan Cinumpang Sukabumi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

SEORANG pria asal Jakarta nekat bunuh diri lompat dari atas jembatan Cinumpang, Jalan Baru Jalur Lingkar Utara, Kampung Pasir Tugu, Desa Sukamaju, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa 11 Juli 2023 siang.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Korban warga Duren Sawit Jakarta Timur

Korban diketahui berinisial AM (43) warga asal Duren Sawit, Jakarta Timur, ditemukan oleh warga sekitar yang sedang berjualan di sekitar lokasi kejadian.

"Awalnya saya dengar geblug (suara seperti benda jatuh) pas dihampiri ternyata ada di bawah ada pria yang sudah tergeletak di bawah jembatan. Lalu saya laporkan kejadian itu ke Polsek Kadudampit," ujar Ela Nurlaelah (44) kepada MNC Portal Indonesia.

2. Lokasi Tempat Nongkrong Anak Muda

Lokasi kejadian sering dijadikan tempat nongkrong oleh para muda-mudi di jembatan berwarna merah, yang akan menjadi iconic jalur Sukabumi Utara tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065214/ilustrasi_salahuddin_ayyubi_menguasai_kerajaan_yerusalem-TQHz_large.jpg
Peristiwa 20 September: Kekhalifahan Ayyubiyah Rebut Yerusalem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/338/2939093/3-fakta-ledakan-di-pabrik-bogor-gegara-mesin-yang-overheat-3kqplTKoNn.jpg
3 Fakta Ledakan di Pabrik Bogor, Gegara Mesin yang Overheat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/338/2937404/asal-usul-wilayah-koja-jakut-datangnya-orang-khoja-dari-india-uovoBaA1v0.png
Asal Usul Wilayah Koja Jakut, Datangnya Orang Khoja dari India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/337/2932674/peristiwa-5-desember-gegernya-peristiwa-sinterklas-hitam-VHXIlclwZ1.jpeg
Peristiwa 5 Desember : Gegernya Peristiwa Sinterklas Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929355/4-peristiwa-bersejarah-pada-30-november-lion-air-jt-538-tergelincir-gtZqoDiCCa.jpg
4 Peristiwa Bersejarah pada 30 November, Lion Air JT 538 Tergelincir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/338/2927306/4-fakta-kecelakaan-maut-mobil-satpol-pp-di-jakut-korban-jiwa-bertambah-5PQUEX5VBj.jpg
4 Fakta Kecelakaan Maut Mobil Satpol PP di Jakut, Korban Jiwa Bertambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement