4 Fakta Warga Jakarta Bunuh Diri di Jembatan Cinumpang Sukabumi

SEORANG pria asal Jakarta nekat bunuh diri lompat dari atas jembatan Cinumpang, Jalan Baru Jalur Lingkar Utara, Kampung Pasir Tugu, Desa Sukamaju, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa 11 Juli 2023 siang.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Korban warga Duren Sawit Jakarta Timur

Korban diketahui berinisial AM (43) warga asal Duren Sawit, Jakarta Timur, ditemukan oleh warga sekitar yang sedang berjualan di sekitar lokasi kejadian.

"Awalnya saya dengar geblug (suara seperti benda jatuh) pas dihampiri ternyata ada di bawah ada pria yang sudah tergeletak di bawah jembatan. Lalu saya laporkan kejadian itu ke Polsek Kadudampit," ujar Ela Nurlaelah (44) kepada MNC Portal Indonesia.

2. Lokasi Tempat Nongkrong Anak Muda

Lokasi kejadian sering dijadikan tempat nongkrong oleh para muda-mudi di jembatan berwarna merah, yang akan menjadi iconic jalur Sukabumi Utara tersebut.