HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Pasukan Elit Khusus Rusia Ini Paling Ditakuti

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |08:44 WIB
5 Pasukan Elit Khusus Rusia Ini Paling Ditakuti
Ilustrasi (Foto:Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Ada 5 pasukan elit khusus Rusia ini paling ditakuti.Dilansir dari Global Fire Power, Rabu (12/7/2023) Rusia kini menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan kekuatan militer paling kuat di dunia.

Kekuatan militer Rusia ini juga tidak lepas dari kemampuan para pasukan khususnya. Tercatat, Rusia memiliki setidaknya lima pasukan khusus dengan keahlian dan kekuatan tempur yang mumpuni sehingga sangat ditakuti di dunia.

Berikut okezone bantu rangkum, 5 pasukan elit khusus Rusia ini paling ditakuti:

1. Spetsnaz

Secara sederhana, Spetsnaz ini adalah pasukan terlatih dari badan intelijen Rusia yang bertugas memberikan intervensi pada musuh.

Selama lebih dari 70 tahun, Spetsnaz telah melakukan berbagai intervensi di berbagai benua. Bahkan, kabarnya pasukan ini yang menjadi tim pertama yang membuka invasi Rusia ke Ukraina.

Halaman:
1 2 3
      
