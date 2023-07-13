Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KCI Sayangkan Aksi Pria Masturbasi di KRL

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |07:21 WIB
KCI Sayangkan Aksi Pria Masturbasi di KRL
Pria masturbasi di KRL. (Ilustrasi/Dok Commuter Line)
A
A
A

JAKARTA - Peristiwa tidak senonoh terjadi di transportasi publik KRL. Seorang pria tampak masturbasi.

Hal ini sebagaimana postingan akun Instagram @lensa_berita_jakarta. Dalam postingan itu, tampak pria yang mengenakan celana hitam menutup alat kelaminnya dengan tas. Ia masturbasi.

Tak jauh dari aksi tak senonoh pria itu, ada petugas KRL yang berjaga.

Terkait hal ini, Manajer Humas PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Leza Arlan, menyayangkannya. Ia menduga, peristiwa itu terjadi saat perjalanan commuter line Rangkasbitung pada Senin (10/7/2023) malam.

"KAI Commuter menyayangkan atas kejadian yang melanggar norma susila di dalam perjalanan commuter line," kata Leza dalam keterangan, dikutip Kamis (13/7/2023).

Hingga kini, pihaknya juga belum menerima laporan resmi terkait tindakkan yang melanggar norma tersebut.

Ia berharap, ke depannya jika penumpang mengetahui kejadian tersebut bisa segera melaporkan ke petugas setempat.

