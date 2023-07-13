Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Punya Uang, Mantan Pacar Anggi Menangis saat Diminta Ganti Rugi Biaya Pernikahan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |08:21 WIB
Tak Punya Uang, Mantan Pacar Anggi Menangis saat Diminta Ganti Rugi Biaya Pernikahan
Fahmi Husaeni. (tangkapan layar/Youtube Dedi Mulyadi)
A
A
A

JAKARTA – Pihak keluarga Fahmi Husaeni (26) meminta ganti rugi atas biaya pernikahannya dengan Anggi Anggraeni (21), yang memilih meninggalkannya untuk bersama pacarnya, Adriaman Lase. Saat ditagih untuk mengganti biaya pernihakan, Adriaman Lase (AL) menangis karena tak punya uang.

Diketahui, Anggi Anggraeni hilang meninggalkan suaminya sehari setelah menikah. Sebelum pergi, ia pamit ke suaminya untuk mengambil pesanan ayam geprek yang dipesannya melalui ojek online.

Fahmi sudah merelakan Anggi kembali bersama Adriaman.

"Kalau dia mencintai Anggi silahkan, saya ikhlas," kata Fahmi, dikutip dari kanal YouTube Dedi Mulyadi, Kamis (13/7/2023).

Keluarga Fahmi meminta uang ganti rugi biaya pernikahan. Itu karena Adriaman pergi bersama Anggi sehari setelah dirinya menikah.

"Apa yang saya keluarkan dikembalikan ajah, enggak minta lebih," ujar Fahmi menjawab pertanyaan Dedi Mulyadi.

Fahmi menyebut, semua biaya nikah yang dia keluarkan akan dikembalikan oleh keluarga Anggi. Namun, keluarga Anggi meminta waktu untuk dapat mengembalikannya.

"Dibalikin, cuma masih minta tempo," katanya.

Dedi pun bertanya ke Fahmi, kenapa bukan Adriaman yang mengganti biaya pernikahan tersebut.

"Dia (pacar Anggi) juga nangis enggak punya uang," tutur Fahmi.

Halaman:
1 2
      
