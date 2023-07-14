Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Pemimpin Visioner Dunia, Salah Satunya Bung Karno

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |05:01 WIB
3 Pemimpin Visioner Dunia, Salah Satunya Bung Karno
Foto: ist.
A
A
A

JAKARTA – Seorang pemimpin visioner dapat membawa perubahan besar bagi institusi yang dipimpinnya, termasuk negara dan badan pemerintahan. Bahkan, tokoh-tokoh visioner ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi penerusnya, yang ikut menerapkan dan mengikuti pemikiran mereka.

Berikut beberapa pemimpin visioner dunia, sebagaimana dirangkum Litbang MPI:

1. Soekarno


Rakyat Indonesia merasakan betul dampak dari visi Presiden Pertama Ir. Soekarno. Gagasan dan pemikirannya turut tertuang dalam dasar negara Pancasila dan banyak ide-idenya di bidang ekonomi, politik, budaya hingga sosial masih relevan hingga saat ini.

Pada 1933 Soekarno menuangkan gagasan tentang kemajuan demokrasi melalui Democratish Centralism. Sementara ajarannya mengenai persatuan bangsa terus didengungkan, terutama oleh rakyat Indonesia.

BACA JUGA:

Singapura Terbitkan Uang Koin Emas 10 Dolar Peringati Kelahiran Lee Kuan Yew, Ini Penampakannya 

2. Lee Kuan Yew


Pendiri Singapura Lee Kuan Yew adalah seorang pemimpin visioner yang tegas dalam upaya mewujudkan pemikirannya. Lee memiliki peran besar dalam kemajuan pesat Negeri Singa hingga menjadi kekuatan ekonomi Asia seperti hari ini.

Ketegasannya dalam menerapkan gagasan dan visinya terkadang membuatnya terlihat seperti seorang diktator. LKY, julukan Lee, tak segan memenjarakan musuh politiknya, menolak intervensi asing, bahkan mengekang kebebasan rakyatnya untuk mewujudkan visinya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Lee Kuan Yew Soekarno
