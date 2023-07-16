Advertisement
HOME NEWS JABAR

Polisi Tangkap Belasan Pengedar Sabu di Sukabumi

Ilham Nugraha , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |01:30 WIB
Illustrasi (foto: dok Okezone)
SUKABUMI - Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Sukabumi berhasil menciduk tersangka pengedar narkoba di wilayah hukumnya. Seluruh pelaku melakukan transaksi dengan cara di tempel.

Kapolres Sukabumi AKBP Maruly Pardede mengatakan, pihaknya telah mengamankan 14 orang pelaku pengedar narkoba. Para pelaku melakukan transaksi di wilayah Sukabumi utara.

"Pertama penyalahgunaan narkotika jenis Sabu, sebanyak 9 perkara, narkotika jenis ganja sebanyak 1 perkara dengan barang bukti total dengan berbagai paket," ujar AKP Maruly Pardede, didampingi Kasat Narkoba AKP Enjo Sutarjo, Sabtu (15/7/2023).

AKBP Maruli menjelaskan, dari tangan para tersangka, turut diamankan dua jenis barang bukti narkotika yakni sabu seberat 108,01 gram, dan ganja seberat 2,45 kilogram.

"Dari beberapa tersangka ini total ada 14 tersangka yang diamankan, 12 laki laki dan 2 orang wanita, dan total barang bukti yang diamankan jenis sabu sebanyak 108, 01 gram, untuk barangbukti narkotika jenis ganja total beratnya 2,45 Kg," terangnya.

Dari seluruh pelaku ini kata AKBP Maruli, merupakan pengedar atau bandar dengan cara ditempel di wilayah kecamatan Cicurug, Cidahu, Parungkuda, Cibadak, Caringin, Cicantayan dan Palabuhanratu.

Halaman:
1 2
      
