HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur Soal Permintaan Orang Indonesia saat Bertemu Jin Aladin

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |05:01 WIB
Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur Soal Permintaan Orang Indonesia saat Bertemu Jin Aladin
Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur dikenal sebagai sosok yang humoris. Gus Dur kerap melontarkan humor yang bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Salah satunya yakni humor tentang jin dan mental orang Indonesia. Dikutip dari Instagram @ulama.nusantara, kala itu, Gus Dur berkisah jika ada orang Indonesia yang naik kapal lalu kapalnya tenggelam tinggal batang kayu yang besar.

Ketiga orang itu pun kedinginan karena basah. Lalu, tiba-tiba ada sebuah botol yang melewati mereka, yang kemudian diambilnya. Ternyata di dalamnya ada jin Aladin yang siap mengabulkan setiap permintaan penemunya.

"Ketika diambil, ternyata di dalamnya ada jinnya, jin Aladin. Masing-masing boleh mengajukan satu permintaan," kata Gus Dur.

Diawali dengan orang Inggris yang ingin kembali ke London, karena di kota itulah ia tinggal dan istrinya pun berada di sana. Lalu jin pun mengabulkan permintaannya, dan langsung hilang.

