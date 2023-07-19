Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Kebo Bule Keraton Solo, Tiap Malam 1 Suro Bertugas Kawal Pusaka Keramat Kyai Slamet

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |07:01 WIB
Kisah Kebo Bule Keraton Solo, Tiap Malam 1 Suro Bertugas Kawal Pusaka Keramat Kyai Slamet
Kirab kebo bule Keraton Solo (Foto: Istimewa/Okezone)
JAKARTA – Peringatan malam 1 Suro atau 1 Muharram identik dengan kirab kebo bule Keraton Solo. Kebo atau kerbau dengan warna kulit putih agak kemerahan ini dikirab dari kandangnya menuju Keraton Solo.

Kebo ini juga diyakini merupakan pengawal pusaka Kyai Slamet. Julukan ini didasarkan karena kebo itu kerap mengawal pusaka keraton bernama Kyai Slamet.

Masyarakat luas banyak yang tak sabar menunggu kirab kebo bule ini. Kebo-kebo ini berderet di sepanjang jalan hingga Keraton Solo karena meyakini akan mendapat berkah saat menyaksikan kirab kebo bule.

Biasanya, kawanan kebo bule akan berada di barisan terdepan, mengawal pusaka Kyai Slamet yang dibawa para abdi dalem Keraton Solo. Dikutip laman keraton.perpusnas.go.id, kebo bule milik Keraton Solo diyakini bukan sembarang kerbau.

Kebo bule termasuk salah satu pusaka penting milik keraton. Dalam buku ‘Babad Solo’ karya Raden Mas (RM) Said, leluhur kebo bule adalah hewan klangenan dan kesayangan Paku Buwono II. Saat itu istana Paku Buwono II masih di Keraton Kartasura, sekitar 10 kilometer arah barat Keraton Solo saat ini.

Bule Kebo bule klangenan atau peliharaan khusus kesayangan Keraton Solo ini sangat dikenal masyarakat Kota Batik dan sekitarnya.

      
