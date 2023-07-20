Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Deretan Jenderal Bintang 3 Jebolan Akmil 1992, Ada Menantu Luhut

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |06:03 WIB
Deretan Jenderal Bintang 3 Jebolan Akmil 1992, Ada Menantu Luhut
Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah lulusan Akademi Militer 1992 menyandang jenderal TNI bintang 3. Salah satu nama yang tak asing kini menjabat sebagai Pangkostrad. Dia adalah menantu Luhut Binsar Pandjaitan.

Pangkat Letnan Jenderal atau bintang 3 merupakan pangkat di TNI masuk golongan perwira tinggi. Berada satu tingkat di bawah Jenderal bintang 4 dan setingkat di atas Mayor Jenderal atau bintang 2.

Berikut dua jenderal TNI bintang 3 jebolan Akmil 1992 menukil sindonews:

1. Letjen TNI Maruli Simanjuntak

Letjen TNI Maruli Simanjuntak merupakan Perwira Tinggi Angkatan Darat (AD) alumni Akademi Militer (Akmil) 1992. Maruli tengah mengemban tugas sebagai Panglima Kostrad (Pangkostrad). Jabatan ini didapatnya sejak awal tahun 2022 kala menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman yang menjadi KSAD.

Sepak terjangnya di militer, menantu dari Luhut Binsar Pandjaitan ini telah banyak menyemat jabatan-jabatan strategis. Jauh sebelum menjadi Pangkostrad, dia pernah menjadi Dan Grup 2/Sandi Yudha (2012-2014), Asops Danjen Kopassus (2014), Dan Grup A Paspampres (2014-2016), hingga Danrem 074/Warastratama. Kariernya semakin melejit kala ditugaskan sebagai Kasdam IV/Diponegoro tahun 2018.

Seiring promosi jabatan yang didapat, pangkatnya pun turut mengalami kenaikan. Setelahnya, Maruli menjabat sebagai Danpaspampres (2018-2020), Pangdam IX/Udayana (2020-2022), hingga Panglima Kostrad (2022-sekarang).

Telusuri berita news lainnya
