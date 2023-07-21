Jejak Karier Laksda Angkasa Dipua, Anak Pejuang PDRI yang Dimutasi Jadi Inspektur Jenderal TNI

JAKARTA - Laksamana Muda (Laksda) Angkasa Dipua menjadi salah satu panglima tinggi (Pati) di lingkungan TNI yang terkena mutasi. Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI itu dimutasi menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) TNI menggantikan Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono.

Mutasi Laksamana Muda (Laksda) Angkasa Dipua diatur dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Lahir di Padang, Sumatera Barat, 21 September 1965, Angkasa Dipua merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXIII/tahun 1988. Dia sempat menjabat sebagai Asisten Intelijen Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Asintel KSAL) sebelum dipercaya sebagai Asintel Panglima TNI.

Sejumlah penugasan yang pernah dijalaninya termasuk Komando Armada Timur Republik Indonesia (RI) di Surabaya, Komando Armada Barat (Koarmabar) RI, dan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) I Medan.

Dia juga pernah ditugaskan di Lantamal IV Tanjungpinang dan Asisten Komandan Lantamal VIII Manado hingga 2009.