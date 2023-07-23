Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Detik-Detik Menegangkan Puluhan Siswa Kesurupan Massal di Karawang

Nila Kusuma , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |06:04 WIB
Detik-Detik Menegangkan Puluhan Siswa Kesurupan Massal di Karawang
Kesurupan massal. (Foto: Nila Kusuma)
KARAWANG - Camat Purwasari, Muhana angkat bicara terkait kasus kesurupan massal puluhan siswa SMKN 1 Purwasari, Kecamatan Purwasari, Karawang saat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), Jumat (21/7/23) malam.

Muhana membenarkan kejadian tersebut. Dia mencatat ada 25 siswa yang mengalami kesurupan saat kegiatan MPLS yang dilaksanakan di halaman sekolah.

"Iya siswa sedang kegiatan MPLS di halaman sekolah kemudian tiba-tiba kesurupan. Ada 25 siswa yang kesurupan," kata Muhana, Sabtu (22/7/2023).

Menurut Muhana, pihak sekolah sudah berupaya menolong siswanya yang kesurupan. Namun, karena jumlahnya terus bertambah sehingga pihak sekolah kewalahan. Akhirnya pihak sekolah mengambil inisiatif memanggil ustadz di dekat sekolah.

Saat ustadz datang dan menangani siswa yang kesurupan situasi sempat menegangkan karena siswa tersebut mengamuk.

"Tapi secara bertahap para siswa sudah bisa disembuhkan dari kesurupan. Pihak sekolah langsung memulangkan mereka ke rumah masing- masing," katanya.

Muhana menyebutkan, setelah kejadian tersebut pihak sekolah tetap melanjutkan kegiatan MPLS. Namun dibatasi agar kegiatan tidak berisik.

"MPLS berlanjut, namun tidak berisik seperti sebelumnya. Mungkin ini berdasarkan permintaan ustadz ya yang mengetahui kejadiannya," katanya.

Sebelumnya diketahui, disaksikan para orangtua puluhan siswa terlihat meracau dan kemudian menjerit tidak karuan. Situasi yang mulai tidak terkendali membuat pihak sekolah mendatangkan ustadz untuk membantu siswa yang kesurupan.

