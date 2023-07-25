Momen Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Dikejar Warga Banjarnegara hingga Dihadiahi Salak Pondoh

BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sangat dicintai oleh warganya. Hal itu terlihat dalam momen kunjungannya ke Pagentan, Banjarnegara.

Momen tersebut terekam kamera ponsel saat Ganjar Pranowo hendak pulang usai meresmikan SMKN 1 Pagentan, Selasa (25/7/2023). Warga tampak berlarian mengejar mobil yang ditumpangi Ganjar.

Anak-anak muda hingga orang dewasa berlari mengejar mobil agar bisa bersalaman dengan orang nomor satu di Jateng tersebut. Mereka pun tampak semringah usai bersalaman dengan Ganjar.

Bahkan, ada pula warga yang memberikan Salak Pondoh untuk buah tangan Ganjar. Tampak pemuda yang memakai switer dan berambut pirang mengejar mobil agar salak tersebut bisa dibawa pulang Ganjar.

Suami Siti Atiqoh itu tersenyum dan menyalami warganya itu. Ganjar pun tak sungkan mengucapkan terima kasih setelah diberi salak.