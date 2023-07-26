Bantu Anak Putus Sekolah, Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Bakal Gratiskan Semuanya

BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan anak perempuan berusia 15 tahun yang putus sekolah sejak kelas 3 SD. Ia pun mendorong agar anak tersebut kembali mengenyam pendidikan dan menggratiskannya.

"Kita menemukan anak ini tidak sekolah, kita minta dia untuk sekolah, kita gratiskan semua. Anaknya usia 15 tahun, saya khawatir nanti dinikahkan dini, cita-citanya jadi dokter lho,” kata Ganjar, Selasa (25/7/2023).

Ganjar menemukan anak perempuan malang itu saat meninjau langsung penanganan kemiskinan ekstrem di Desa Gumingsir, Kecamatan Pegantan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ia pun menyemangati anak tersebut agar terus menggapai cita-citanya.

Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo itu juga mengajak orang-orang terdekat agar terus memberikan motivasi supaya anak putus sekolah mampu mewujudkan cita-citanya. Ganjar juga mendorong untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Pihaknya telah membantu pembangunan rumah yang layak bagi warga di desa tersebut. Selain itu, juga menyediakan sarana penunjang seperti air dan listrik.

Ganjar sengata turun ke desa dan bertemu langsung dengan warga di daerah terpencil. Ia ingin memastikan programnya dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dapat berjalan dengan baik.

Ganjar juga menemui langsung warga penerima bantuan bedah rumah di desa berkategori miskin ekstrem itu. Kemudian, melihat kondisi rumah yang diperbaiki.

(Arief Setyadi )