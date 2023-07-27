Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Lampu Merah dengan Durasi Terlama di Indonesia, Cek Lokasinya!

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |07:24 WIB
Ini Lampu Merah dengan Durasi Terlama di Indonesia, Cek Lokasinya!
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Berikut ini lampu merah dengan durasi terlama di Indonesia bikin pengendara harus sabar menanti. Pasalnya, ada durasi hingga 12 menit saat menjadi lampu hijau.

Seperti diketahui, penetapan lampu merah masuk dalam regulasi terkait keberadaan lampu lalu lintas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Nah berikut ini lampu merah dengan durasi terlama di Indonesia dari berbagai sumber:

1. Lampu Merah Kiaracondong, Bandung

Lampu merah dengan durasi terlama terakhir adalah persimpangan Kiaracondong di Bandung. Durasi lampu merah di persimpangan ini mencapai 720 detik atau sekitar 12 menit, dengan durasi lampu hijau selama 97 detik.*

Saking lamanya lampu merah di simpang Kiaracondong-Soekarno Hatta, beberapa waktu yang lalu simpang tersebut viral di media sosial sehingga muncul julukan lucu dari para masyarakat, seperti ‘Lampu Merah Penguji Iman’, ‘Lampu Merah Perenggut Masa Muda’, dan ‘Lampu Merah Terlama di Indonesia’.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/13/340/1666519/waduh-tiang-lampu-merah-roboh-timpa-pemotor-hingga-terluka-parah-mf6pl5KSeH.jpg
Waduh! Tiang Lampu Merah Roboh Timpa Pemotor hingga Terluka Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/01/17/525/1290242/traffic-light-di-bandung-banyak-yang-mati-tUCLtMhKU9.jpg
Traffic Light di Bandung Banyak yang Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/11/02/338/523976/8GqfpQ1DMM.jpg
54 Titik Lampu Lalu Lintas Biang Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/11/29/338/398049/fWhsGSv9rZ.jpg
Lampu Merah Padam, Jalan I Gusti Ngurah Rai Semerawut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/10/13/338/381952/DggFDXDmGV.jpg
10 Lampu Merah di Jakbar Padam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/01/04/338/290539/
7 Lampu Merah Ibu Kota Tak Berfungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement