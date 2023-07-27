Ini Lampu Merah dengan Durasi Terlama di Indonesia, Cek Lokasinya!

JAKARTA- Berikut ini lampu merah dengan durasi terlama di Indonesia bikin pengendara harus sabar menanti. Pasalnya, ada durasi hingga 12 menit saat menjadi lampu hijau.

BACA JUGA: Lampu Merah di Kramat Jati Jaktim Banjir Banjir Pagi Ini

Seperti diketahui, penetapan lampu merah masuk dalam regulasi terkait keberadaan lampu lalu lintas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

BACA JUGA: Fortuner Plat Merah Dinas Polisi Terobos Lampu Merah hingga Tabrak Pengendara Motor

Nah berikut ini lampu merah dengan durasi terlama di Indonesia dari berbagai sumber:

1. Lampu Merah Kiaracondong, Bandung

Lampu merah dengan durasi terlama terakhir adalah persimpangan Kiaracondong di Bandung. Durasi lampu merah di persimpangan ini mencapai 720 detik atau sekitar 12 menit, dengan durasi lampu hijau selama 97 detik.*

Saking lamanya lampu merah di simpang Kiaracondong-Soekarno Hatta, beberapa waktu yang lalu simpang tersebut viral di media sosial sehingga muncul julukan lucu dari para masyarakat, seperti ‘Lampu Merah Penguji Iman’, ‘Lampu Merah Perenggut Masa Muda’, dan ‘Lampu Merah Terlama di Indonesia’.