INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Sebanyak 23 Terdakwa Perkara Narkoba di Aceh Dituntut Hukuman Mati Selama 2023

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |01:00 WIB
Sebanyak 23 Terdakwa Perkara Narkoba di Aceh Dituntut Hukuman Mati Selama 2023
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BANDA ACEH - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Bambang Bachtiar menyatakan sebanyak 26 terdakwa dalam perkara narkotika dituntut dengan hukuman mati sepanjang 2023.

"Ada sebanyak 26 terdakwa narkotika dituntut hukuman mati periode Januari hingga pertengahan Juli 2023," kata Kajati Aceh Bambang Bachtiar dilansir Antara, Jumat (28/7/2023).

Menurut dia, banyaknya perkara narkotika, termasuk banyak pelakunya yang dituntut hukuman mati, tentu mengkhawatirkan. Kekhawatiran tersebut merupakan ancaman terhadap bahaya narkotika bagi generasi muda.

"Tuntutan hukuman mati tersebut untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun yang lain, sehingga tidak terlibat dalam narkotika dan obat terlarang," katanya.

Sementara itu, untuk perkara narkotika sepanjang 2023, Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Aceh sudah menerima 105 surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) perkara narkotika. Dari 105 perkara tersebut, 84 di antaranya dinyatakan P-21 dan 80 lainnya dinyatakan tahap dua atau dilimpahkan ke pengadilan.

Topik Artikel :
Kejati Aceh Hukuman Mati Narkoba
