HOME NEWS NUSANTARA

Cara Bogana May-May, Brand F&B Tradisional Bertahan di Tengah Gempuran Makanan Viral

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |18:27 WIB
Cara Bogana May-May, Brand F&B Tradisional Bertahan di Tengah Gempuran Makanan Viral
Nasi Bogana May-May. (Foto: dok ist)




TANGERANG SELATAN - Bagi warga Tangerang Selatan, Bogana May-May bukan merupakan nama yang asing. Kehadiran warung makan tradisional ini sejak 2006 menumbuhkan memori dan nostalgia bagi warga yang sering berbelanja di Pasar Modern BSD. Tapi, apa rahasia mereka hingga dapat bertahan sampai sekarang?

Industri F&B merupakan salah satu pasar yang pertumbuhannya sangat cepat. Dari waktu ke waktu, acap kali muncul makanan dan minuman trendi yang menjadi incaran semua orang. Banyak brand pun berlomba-lomba ikut andil pada setiap tren tersebut dengan merilis menu baru sesuai dengan apa yang sedang populer saat itu. 

Namun, hal berbeda dilakukan oleh Bogana May-May. Bukannya mengikuti tren, tapi warung makan tradisional itu justru menciptakan trennya sendiri. 

Misalnya, dengan menu khas nusantara yang ditawarkan mereka, Bogana May-May memberikan sentuhan modern pada sisi kemasannya yang disebut Pincuk on the Go. Prinsipnya sama seperti dengan pincuk tradisional yang menggunakan anyaman bambu, tapi inovasi dari Bogana May-May membuat penampilan pincuk lebih menarik bagi kalangan muda dengan warna pink cerahnya.

Selain itu, Bogana May-May juga memiliki berbagai strategi untuk mengukuhkan eksistensi mereka. Jika ada acara bergengsi di sekitar Jakarta dan Tangerang, kemungkinan besar Bogana May-May akan hadir di sana. 

