NEW YORK – Sebuah crane yang terbakar di Manhattan, New York, Amerika Serikat (AS) ambruk dan jatuh ke jalanan pada Rabu, (26/7/2023) pagi.
Berikut fakta-fakta terkait kejadian ini:
1. Jatuh dari lantai 45
Insiden itu terjadi pada pukul 7.30 pagi di lantai 45 sebuah gedung yang sedang dibangun di 10th Avenue antara jalan West 41st dan 42nd di Hell's Kitchen. Kebakaran menyebabkan crane tersebut ambruk dan jatuh.
2. Diduga disebabkan kebocoran cairan hidrolik
Seorang pejabat tinggi kota memberi tahu CBS New York bahwa penyebab awal kebakaran adalah cairan hidrolik yang bocor ke pelat panas di dekat mesin derek. Pada titik ini, insiden tersebut tampaknya tidak disengaja dan tidak ada dugaan kriminalitas.