Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral Kakek Berkursi Roda Buka Les Bahasa Inggris di Jombang

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |10:30 WIB
Viral Kakek Berkursi Roda Buka Les Bahasa Inggris di Jombang
Viral kakek berkursi roda buka les Bahasa Inggris (Foto: MNC Media)
A
A
A

JOMBANG - Seorang kakek berkebutuhan khusus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendadak viral di media sosial karena keliling menggunakan kursi roda dengan membawa poster yang berisi tulisan melayani kursus Bahasa Inggris.

Usaha tersebut dilakukan sang kakek berusia lanjut itu lantaran tak mau menyerah dengan keadaan pasca kakinya diamputasi akibat kecelakaan.

Sang kakek yang diketahui namanya adalah Sutanto Anwar berusia 67 tahun, sering terlihat melintas di jalan raya Kota Jombang dengan menggunakan kursi roda yang dibagian belakangnya bertuliskan membuka layanan les Bahasa Inggris.

Akibat aksinya ini, banyak orang yang kemudian merasa iba dan menganggap Sutanto Anwar seperti pengemis. Bahkan tak sedikti juga warga yang memberi uang.

Padahal Sutanto mengaku sengaja jalan-jalan bukan untuk meminta belas kasihan atau mengemis. Tetapi hanya karena ingin keluar rumah menikmati udara segar dengan jalan-jalan sambil mempromosikan layanan les Bahasa Inggris di rumahnya.

Sebab sejak kakinya diamputasi akibat kecelakaan dua tahun lalu, Sutanto praktis tak bisa bekerja lagi. Padahal usut punya usut, Sutanto Anwar ternyata bukan orang sembarangan.

Saat masih muda ia merupakan lulusan dari salah satu Universitas Negeri ternama di Jakarta. Setelah sempat bekerja untuk artis ternama di Jakarta, kakek Sutanto juga selama 25 tahun bekerja sebagai pemandu wisata di Amerika Serikat.

 BACA JUGA:

"Buka les ini sejak ada peristiwa corona (Covid-19). Kemudian saya buka satu dua dari mulut ke mulut. Ada sekitar 32 anak SD jadi saya lesin Bahasa Inggris dan Matematika," kata Sutanto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/340/3059551/pj_gubernur_adhy-V6bi_large.jpg
Raih Penghargaan APN 2024, Pj Gubernur Adhy: Wujud Pelayanan Publik Digital Responsif dan Akuntabel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/519/2890242/wagub-jatim-dukung-omah-guyub-jadi-wadah-aspirasi-anak-muda-NYdaymdqlO.jpg
Wagub Jatim Dukung Omah Guyub Jadi Wadah Aspirasi Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/519/2860404/menolak-dinikahi-gadis-muda-ditampar-pria-paruh-baya-60-tahun-01Px2UXNXP.jpg
Menolak Dinikahi, Gadis Muda Ditampar Pria Paruh Baya 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/01/519/2823673/gubernur-khofifah-raih-anugerah-pemda-transformasi-digital-dari-kemdikbud-ristek-meOICdKcMe.jpg
Gubernur Khofifah Raih Anugerah Pemda Transformasi Digital dari Kemdikbud Ristek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/15/337/2781489/ini-11-kabupaten-di-jawa-yang-pasok-selir-untuk-raja-mataram-oIGUgWrg4K.jpg
Ini 11 Kabupaten di Jawa yang Pasok Selir untuk Raja Mataram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/02/519/2773827/khofifah-lepas-kri-malahayati-362-kirim-bantuan-ke-pulau-masalembu-yang-alami-kelangkaan-pangan-IECAhqnqNC.jpeg
Khofifah Lepas KRI Malahayati 362 Kirim Bantuan ke Pulau Masalembu yang Alami Kelangkaan Pangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement