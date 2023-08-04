Viral Kakek Berkursi Roda Buka Les Bahasa Inggris di Jombang

JOMBANG - Seorang kakek berkebutuhan khusus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendadak viral di media sosial karena keliling menggunakan kursi roda dengan membawa poster yang berisi tulisan melayani kursus Bahasa Inggris.

Usaha tersebut dilakukan sang kakek berusia lanjut itu lantaran tak mau menyerah dengan keadaan pasca kakinya diamputasi akibat kecelakaan.

Sang kakek yang diketahui namanya adalah Sutanto Anwar berusia 67 tahun, sering terlihat melintas di jalan raya Kota Jombang dengan menggunakan kursi roda yang dibagian belakangnya bertuliskan membuka layanan les Bahasa Inggris.

Akibat aksinya ini, banyak orang yang kemudian merasa iba dan menganggap Sutanto Anwar seperti pengemis. Bahkan tak sedikti juga warga yang memberi uang.

Padahal Sutanto mengaku sengaja jalan-jalan bukan untuk meminta belas kasihan atau mengemis. Tetapi hanya karena ingin keluar rumah menikmati udara segar dengan jalan-jalan sambil mempromosikan layanan les Bahasa Inggris di rumahnya.

Sebab sejak kakinya diamputasi akibat kecelakaan dua tahun lalu, Sutanto praktis tak bisa bekerja lagi. Padahal usut punya usut, Sutanto Anwar ternyata bukan orang sembarangan.

Saat masih muda ia merupakan lulusan dari salah satu Universitas Negeri ternama di Jakarta. Setelah sempat bekerja untuk artis ternama di Jakarta, kakek Sutanto juga selama 25 tahun bekerja sebagai pemandu wisata di Amerika Serikat.

"Buka les ini sejak ada peristiwa corona (Covid-19). Kemudian saya buka satu dua dari mulut ke mulut. Ada sekitar 32 anak SD jadi saya lesin Bahasa Inggris dan Matematika," kata Sutanto.