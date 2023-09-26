Wagub Jatim Dukung Omah Guyub Jadi Wadah Aspirasi Anak Muda

SURABAYA - Wakil Gubernur (Wagub Jatim) Emil Dardak, bersama ratusan komunitas pemuda, artis, hingga influencer, melangsungkan Soft Launching Omah Guyub di Buro Garden, Surabaya.

Sejumlah acara digelar dalam kesempatan itu seperti menghadirkan berbagai event menarik mulai dari Sarasehan, Stand Up Comedy hingga musik.

Ketua Omah Guyub Refi Zuhair menyampaikan, bahwa Omah Guyub akan menjadi wadah kreatifitas komunitas pemuda untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan ruang publik yang inklusif. Omah Guyub sendiri telah menggaet ratusan komunitas dari Generasi Z dan Milenial dari berbagai kota yang ada di Jawa Timur.

"Omah Guyub menjadi Community Hub bagi komunitas termasuk juga generasi Z dan Milenial. Sekarang sudah ada lebih dari 100 komunitas yang berhasil kita ajak untuk bisa sinergi bersama, ada yang dari Malang, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan masih banyak lagi," kata Refi, Selasa (26/9/2023).

Refi menegaskan bahwa generasi Z dan Milenial harus pro aktif dalam sinergi dan kolaborasi tanpa batas. "Teman kita semua harus saling pro aktif, terutama dengan derasnya arus digital yang menyasar era saat ini," tegasnya.

Acara yang dilaksanakan di Buro Garden Surabaya itu dihadiri oleh berbagai tokoh seperti Emil Dardak (Wagub Jatim), Sudaryono, Aurelie Moeremans, Danila Riyadi , serta berbagai tokoh influencer lokal seperti, Tasya Octav, Andreas Kurniawan, Audrey Maximilian dan Capo Ipul (Tokoh Bonek).

Selain itu, ada beberapa komunitas yang bergabung dalam Omah Guyub untuk melakukan kolaborasi tanpa batas.