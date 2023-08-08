Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Menolak Dinikahi, Gadis Muda Ditampar Pria Paruh Baya 60 Tahun

Taufik Syahrawi , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |18:31 WIB
Menolak Dinikahi, Gadis Muda Ditampar Pria Paruh Baya 60 Tahun
A
A
A

MADURA - Seorang gadis muda mengalami kekerasan di Bangkalan Madura setelah ia menolak dinikahi oleh laki-laki lanjut usia. Korban ditampar sebanyak dua kali di rumahnya sendiri.

Gadia berusia 19 tahun berinisial ML ini hanya bisa tertunduk saat mengadukan aksi kekerasan yang menimpanya kepada penyidik Satreskrim Polres Bangkalan.

Warga Konang Bangkalan tersebut datang ke polisi dan melaporkan terduga pelaku berinisial MS, laki-laki berusia 60 tahun yang masih tetangga satu desanya.

 BACA JUGA:

Korban ML mengaku ia sempat menjalin hubungan asmara lewat media sosial dengan MS. Sebab MS mengaku seorang pria single dan tidak memiliki istri maupun anak.

Namun setelah mengetahui bahwa MS adalah pria yang sudah memiliki istri dan anak, korban pun menolak saat diajak nikah oleh MS.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/340/3059551/pj_gubernur_adhy-V6bi_large.jpg
Raih Penghargaan APN 2024, Pj Gubernur Adhy: Wujud Pelayanan Publik Digital Responsif dan Akuntabel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/519/2890242/wagub-jatim-dukung-omah-guyub-jadi-wadah-aspirasi-anak-muda-NYdaymdqlO.jpg
Wagub Jatim Dukung Omah Guyub Jadi Wadah Aspirasi Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/519/2857482/viral-kakek-berkursi-roda-buka-les-bahasa-inggris-di-jombang-Zd0cBnljwK.jpg
Viral Kakek Berkursi Roda Buka Les Bahasa Inggris di Jombang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/01/519/2823673/gubernur-khofifah-raih-anugerah-pemda-transformasi-digital-dari-kemdikbud-ristek-meOICdKcMe.jpg
Gubernur Khofifah Raih Anugerah Pemda Transformasi Digital dari Kemdikbud Ristek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/15/337/2781489/ini-11-kabupaten-di-jawa-yang-pasok-selir-untuk-raja-mataram-oIGUgWrg4K.jpg
Ini 11 Kabupaten di Jawa yang Pasok Selir untuk Raja Mataram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/02/519/2773827/khofifah-lepas-kri-malahayati-362-kirim-bantuan-ke-pulau-masalembu-yang-alami-kelangkaan-pangan-IECAhqnqNC.jpeg
Khofifah Lepas KRI Malahayati 362 Kirim Bantuan ke Pulau Masalembu yang Alami Kelangkaan Pangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement