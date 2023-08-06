Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Ini Ada Gelaran Istana Berkebaya, Berikut Rekayasa Lalinnya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |00:03 WIB
Hari Ini Ada Gelaran Istana Berkebaya, Berikut Rekayasa Lalinnya
Ilustrasi rekayasa lalu lintas (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan menerapkan rekayasa lalu lintas di ruas jalan sekitar Istana Negara pada hari ini, Minggu (6/8/2023). Rekayasa lalu lintas ini dilakukan sehubungan adanya acara Istana Berkebaya.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, acara Istana Berkebaya itu akan berlangsung mulai pukul 15.30-17.45 WIB di ruas Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Sebanyak 30.339 orang diprediksi akan menghadiri acara tersebut.

“Untuk menunjang kegiatan tersebut akan dilakukan rekayasa lalu lintas mulai pukul 14.00 sampai dengan 18.00 WIB,” kata Syafrin dalam keterangan resminya, Sabtu 5 Agustus 2023.

Syafrin berharap, rekayasa lalu lintas ini dapat meminimalkan terjadinya kepadatan lalu lintas, sekaligus melancarkan acara yang akan dihadiri oleh puluhan ribu orang tersebut.

Berikut rekayasa lalu lintas yang diterapkan pada saat kegiatan Istana Berkebaya di Istana Negara:

1. Jalan Majapahit dari arah Utara menuju Selatan (Blok M), seluruh kendaraan bermotor dilarang melintas kecuali Transjakarta.

2. Jalan Veteran 1,2,3 dan simpang antara Jalan Medan Merdeka Timur dan JI Medan Merdeka Utara di tutup untuk kendaraan bermotor. Nantinya, Transjakarta yang melalui Jalan Veteran 3 - JI. Medan Merdeka Utara sisi Selatan dialihkan melalu Jalan. Ir H Juanda menuju Jalan Majapahit, lalu Medan Merdeka Barat dst.

3. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur (dari arah Selatan) yang akan menuju ke arah Barat melalui Jalan Medan Merdeka Utara dialihkan menuju ke Jalan Perwira - Jalan Katedral - Jalan Veteran - Jalan Ir H. Juanda.

4. Arus lalu lintas dari arah utara (Jalan Hayam Wuruk) yang akan menuju ke arah selatan (Blok M) dialihkan melalui Jalan Ir H Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Taman Penjambon-Jalan Penjambon-Jalan Medan Merdeka Timur dan seterusnya.

Halaman:
1 2
      
