Pura-Pura Pinjam, Pria di Lampung Bawa Kabur Motor Teman

PESISIR BARAT - Seorang pria berinisial DL (33) ditangkap polisi usai menggelapkan motor milik temannya sendiri, Rabu 2 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB.

Kapolsek Bengkunat, Iptu Juni Rosiwan mengatakan, DL merupakan warga Desa Ganjar Agung, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Oku Timur.

Iptu Juni menyebutkan, modus yang digunakan pelaku yakni meminjamkan sepeda motor milik korban dan tidak dikembalikan.

"Modus pelaku adalah dengan cara meminjam motor kepada korban kemudian pelaku tidak mengembalikan sepeda motor itu kepada korban," ujar Juni dalam keterangannya, Sabtu (5/8/2023).

Juni menjelaskan, peristiwa penggelapan itu terjadi pada Senin sekitar pukul 14.30 WIB di Pekon Sukarame, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat.

Saat itu, pelaku meminjam sepeda motor Honda CBR warna hitam dengan nomor polisi F 4160 FBX. Namun, bukannya dikembalikan, pelaku malah membawa kabur motor tersebut.

Atas kejadian tersebut, pelaku dilaporkan ke Mapolsek Bengkunat untuk ditindaklanjuti.