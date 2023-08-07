Singgah di Barambai, Pj Bupati Barito Kuala Dampingi Gubernur Kalsel Serap Aspirasi Masyarakat

Gubernur Kalsel saat berada di Desa Barambai Kolam Kiri dengan didampingi Pj Bupati Barito Kuala. (Foto: dok. Pemkab Barito Kuala)

BARITO KUALA - Turun ke desa (Turdes) yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, perintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera menuntaskan perbaikan jalan penghubung Kecamatan Anjir Pasar ke Kota Marabahan, Kabupaten Barito Kuala (Batola) pada 2024.

Hal itu disampaikan Paman Birin, panggilan akrab Gubernur Kalsel saat berada di Desa Barambai Kolam Kiri dengan didampingi Pj Bupati Barito Kuala Mujiyat di Kecamatan Barambai, Batola.

Rombongan Turdes Kemerdekaan Bergerak Lintas Beribu Sungai Banua singgah meninjau jalan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp23 Miliar pada hari kedua kegiatan program “Turun ke Desa”, Jum’at (4/8/2023).

Sama hal nya Desa Kuala Lupak Kecamatan Tabunganen yang telah dianggarkan Rp20 Miliar untuk perbaikan jalan atas permohonan Pj Bupati Batola.

Jalan Anjir Pasar ke Kota Marabahan yang melewati Desa Kolam Kanan juga atas serapan aspirasi masyarakat yang dikumpulkan oleh Pj Bupati Mujiyat.

(Karina Asta Widara )