Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Bak Artis, Ganjar Pranowo Diteriaki Ratusan Siswi SMA Al-Muayyad Solo, Ngaku Fans Berat

Romensy August , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |18:11 WIB
Bak Artis, Ganjar Pranowo Diteriaki Ratusan Siswi SMA Al-Muayyad Solo, Ngaku Fans Berat
A
A
A

SOLO - Ratusan siswi SMA Al-Muayyad Mangkuyudan, Solo, histeris saat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Muayyad Mangkuyudan, Solo, Selasa (8/8/2023) siang. Bahan Salah seorang siswi mengaku fans berat Ganjar.

"Pak Ganjar ini Aul. Karena ya pokonya gitu," ujar seorang siswi kelas 12 asal Salatiga, Aulia Rahmawati (17) saat diwawancarai.

Ia mengaku excited atau sangat antusias bertemu dengan Ganjar Pranowo karena baru pertama kali melihat sosok Bacapres Partai Perindo tersebut.

 BACA JUGA:

"Pak Ganjar ganteng banget, dan wangi," ia menambahkan.

Lebih lanjut, menurutnya Ganjar Pranowo adalah sosok pemimpin yang baik, ramah, dan memiliki banyak nilai tambah.

"Ya dari tik-tok itu kan banyak. Pak Ganjar kan orang terkenal banget," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Pondok Pesantren Al Muayyad Solo Muhammad Faisol menuturkan, Ganjar Pranowo beberapa kali mampir ke pondok yang ia asuh ketika ada agenda di Solo.

 BACA JUGA:

"Beliau kalau pas ada agenda ke Solo bisa mampri ya mampir," kata Faisol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement