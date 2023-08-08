Bak Artis, Ganjar Pranowo Diteriaki Ratusan Siswi SMA Al-Muayyad Solo, Ngaku Fans Berat

SOLO - Ratusan siswi SMA Al-Muayyad Mangkuyudan, Solo, histeris saat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Muayyad Mangkuyudan, Solo, Selasa (8/8/2023) siang. Bahan Salah seorang siswi mengaku fans berat Ganjar.

"Pak Ganjar ini Aul. Karena ya pokonya gitu," ujar seorang siswi kelas 12 asal Salatiga, Aulia Rahmawati (17) saat diwawancarai.

Ia mengaku excited atau sangat antusias bertemu dengan Ganjar Pranowo karena baru pertama kali melihat sosok Bacapres Partai Perindo tersebut.

BACA JUGA:

"Pak Ganjar ganteng banget, dan wangi," ia menambahkan.

Lebih lanjut, menurutnya Ganjar Pranowo adalah sosok pemimpin yang baik, ramah, dan memiliki banyak nilai tambah.

"Ya dari tik-tok itu kan banyak. Pak Ganjar kan orang terkenal banget," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Pondok Pesantren Al Muayyad Solo Muhammad Faisol menuturkan, Ganjar Pranowo beberapa kali mampir ke pondok yang ia asuh ketika ada agenda di Solo.

BACA JUGA:

"Beliau kalau pas ada agenda ke Solo bisa mampri ya mampir," kata Faisol.