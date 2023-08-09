Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Menko Airlangga: Pandemi Covid-19 Sadarkan Pentingnya Kemandirian Sektor Kesehatan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |16:55 WIB
Menko Airlangga: Pandemi Covid-19 Sadarkan Pentingnya Kemandirian Sektor Kesehatan
Menko Perekonomia Airlangga Hartarto (Foto: Dok Golkar)
A
A
A

JAKARTA-Pandemi Covid-19 telah membuka mata seluruh pihak tentang pentingnya kekuatan dan kemandirian pada sektor kesehatan. Hal ini membuat negara-negara di dunia, termasuk Indonesia semakin memprioritaskan sektor kesehatan dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang mumpuni.

Ketersediaan rumah sakit di masing-masing kota/kabupaten menjadi hal sangat krusial. Selain itu, ketersediaan tempat tidur serta fasilitas lain seperti IGD, Ruang Isolasi, dan Ruang Perawatan Intensif juga perlu diperhatikan lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah membuka dan meresmikan Rumah Sakit Citra Arafiq Bekasi, pada Rabu (9/08/2023). "Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka peresmian ini menjadi awal dalam peningkatan kesehatan khususnya di Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi," tutur Menko Airlangga.

Rumah Sakit Citra Arafiq merupakan rumah sakit umum tipe C atau faskes tingkat dua yang mempunyai kapasitas 180 tempat tidur dengan program unggulan pelayanan kesehatan untuk Ibu dan Anak.

Berdasarkan data per 6 Agustus 2023, jumlah rumah sakit di Provinsi Jawa Barat mencapai 399 rumah sakit dengan total tempat tidur sebanyak 57.250. Jumlah ini merupakan terbanyak kedua setelah Jawa Timur, suatu hal yang dapat dikatakan sudah baik namun masih perlu untuk terus dilakukan peningkatan seiring pertambahan jumlah penduduk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3110931//endang_tirtana_menilai_muhammadiyah_berhasil_berkontribusi_hadapi_kritis_di_masa_pandemi-Z7F4_large.jpg
Muhammadiyah Dinilai Berhasil Berkontribusi Hadapi Kritis di Masa Pandemi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/205/3089979//sheila_on_7-qtIQ_large.jpg
Eross Sebut Sheila On 7 Garap Lagu Memori Baik di Awal Pandemi COVID-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/33/3087658//ivan_gunawan-avWN_large.jpg
Ketika Pandemi COVID-19 Jadi Ladang Rezeki untuk Ivan Gunawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement