Menko Airlangga: Pandemi Covid-19 Sadarkan Pentingnya Kemandirian Sektor Kesehatan

JAKARTA-Pandemi Covid-19 telah membuka mata seluruh pihak tentang pentingnya kekuatan dan kemandirian pada sektor kesehatan. Hal ini membuat negara-negara di dunia, termasuk Indonesia semakin memprioritaskan sektor kesehatan dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang mumpuni.

Ketersediaan rumah sakit di masing-masing kota/kabupaten menjadi hal sangat krusial. Selain itu, ketersediaan tempat tidur serta fasilitas lain seperti IGD, Ruang Isolasi, dan Ruang Perawatan Intensif juga perlu diperhatikan lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah membuka dan meresmikan Rumah Sakit Citra Arafiq Bekasi, pada Rabu (9/08/2023). "Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka peresmian ini menjadi awal dalam peningkatan kesehatan khususnya di Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi," tutur Menko Airlangga.

Rumah Sakit Citra Arafiq merupakan rumah sakit umum tipe C atau faskes tingkat dua yang mempunyai kapasitas 180 tempat tidur dengan program unggulan pelayanan kesehatan untuk Ibu dan Anak.

Berdasarkan data per 6 Agustus 2023, jumlah rumah sakit di Provinsi Jawa Barat mencapai 399 rumah sakit dengan total tempat tidur sebanyak 57.250. Jumlah ini merupakan terbanyak kedua setelah Jawa Timur, suatu hal yang dapat dikatakan sudah baik namun masih perlu untuk terus dilakukan peningkatan seiring pertambahan jumlah penduduk.