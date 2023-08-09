Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Foto Termahal di Dunia! Foto Kentang Dijual Seharga Rp15 Miliar

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |00:01 WIB
Foto Termahal di Dunia! Foto Kentang Dijual Seharga Rp15 Miliar
Foto kentang dijual seharga Rp15 miliar (Foto: Kevin Abosch)
A
A
A

IRLANDIA Fotografer bernama Kevin Abosch kelahiran Irlandia pernah menjual foto kentang seharga USD1 juta (Rp15 miliar). Ini menjadikannya sebagai salah satu dari 20 foto termahal yang pernah dijual.

Abosch dikenal sebagai sosok fotografer yang handal. Dia pernah memoto deretan nama terkenal. Seperti tokoh utama Silicon Valley termasuk mantan Ketua Google Eric Schmidt, mantan COO Facebook Sheryl Sandberg, dan mantan pemilik Twitter Jack Dorsey. Orang kaya dan terkenal membayar USD150.000 (Rp2,3 miliar) untuk sebuah foto oleh Abosch dengan latar belakang hitamnya yang unik. Jika gambar itu digunakan secara komersial, harganya mencapai USD500.000 (Rp7,6 miliar).

Salah satu fototonya yang cukup membuat heboh yakni foto kentang. Foto berjudul “Potato #345 (2010)” digantung di studionya di Paris ketika salah satu pelanggannya melihatnya.

“Kevin menyukai kentang karena mereka, seperti manusia, semuanya berbeda namun segera dapat diidentifikasi sebagai spesies yang sama,” terang studionya kepada PetaPixel.

“Dia telah memotret banyak kentang. Yang ini adalah salah satu favoritnya,” lanjutnya.

Pembeli pada 2016 melihat gambar itu dan diberi tahu bahwa harganya tidak dapat dinegosiasikan, hanya di atas USD1 juta. Dia setuju untuk membelinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180462//foto-OloL_large.jpg
Komdigi Ingatkan Asal Foto di Ruang Publik Bisa Kena UU PDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/65/3179185//ijazah-eXzV_large.jpg
Apakah Foto Ijazah Harus Pakai Jas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/57/3161372//aplikasi_edit_foto-Mto4_large.jpg
Tanpa Cloud, Aplikasi Edit Foto Berbasis AI Meluncur di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/18/3096813//ilustrasi-3icX_large.jpg
Apakah Negara Irlandia Anti Yahudi? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/320/3082674//irlandia-surplus-anggaran-tembus-rp153-7-triliun-terlalu-banyak-uang-hingga-bingung-belanja-dewoml0Vf5.jpg
Irlandia Surplus Anggaran Tembus Rp153,7 Triliun, Terlalu Banyak Uang hingga Bingung Belanja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement