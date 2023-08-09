Foto Termahal di Dunia! Foto Kentang Dijual Seharga Rp15 Miliar

IRLANDIA – Fotografer bernama Kevin Abosch kelahiran Irlandia pernah menjual foto kentang seharga USD1 juta (Rp15 miliar). Ini menjadikannya sebagai salah satu dari 20 foto termahal yang pernah dijual.

Abosch dikenal sebagai sosok fotografer yang handal. Dia pernah memoto deretan nama terkenal. Seperti tokoh utama Silicon Valley termasuk mantan Ketua Google Eric Schmidt, mantan COO Facebook Sheryl Sandberg, dan mantan pemilik Twitter Jack Dorsey. Orang kaya dan terkenal membayar USD150.000 (Rp2,3 miliar) untuk sebuah foto oleh Abosch dengan latar belakang hitamnya yang unik. Jika gambar itu digunakan secara komersial, harganya mencapai USD500.000 (Rp7,6 miliar).

Salah satu fototonya yang cukup membuat heboh yakni foto kentang. Foto berjudul “Potato #345 (2010)” digantung di studionya di Paris ketika salah satu pelanggannya melihatnya.

“Kevin menyukai kentang karena mereka, seperti manusia, semuanya berbeda namun segera dapat diidentifikasi sebagai spesies yang sama,” terang studionya kepada PetaPixel.

“Dia telah memotret banyak kentang. Yang ini adalah salah satu favoritnya,” lanjutnya.

Pembeli pada 2016 melihat gambar itu dan diberi tahu bahwa harganya tidak dapat dinegosiasikan, hanya di atas USD1 juta. Dia setuju untuk membelinya.