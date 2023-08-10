Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolsek Jatinegara Kompol Entong Meninggal saat Salat Sunah, Begini Sosoknya

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |07:01 WIB
Kapolsek Jatinegara Kompol Entong Meninggal saat Salat Sunah, Begini Sosoknya
Sosok Kompol Entong meninggal dalam keadaan salat sunah
A
A
A

JAKARTA - Kapolsek Jatinegara, Kompol Entong Raharja meninggal dunia saat melaksanakan salat sunah ba'da Dzuhur. Begini sosok Kompol Entong di masa hidupnya.

Almarhum dikenal sebagai pribadi yang taat dalam menjalankan ibadah. Kompol Entong juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat mengayomi masyarakat dan bawahannya.

Kompol Entong sendiri telah menjabat sebagai Kapolsek Jatinegara selama dua tahun terakhir. Ia merupakan mantan anggota Reserse Kriminal (Reskrim) dengan riwayat jabatan sebagai Kanit Reskrim Polsek Jatinegara tersebut.

 BACA JUGA:

Diketahui, Kompol Entong juga juga pernah menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Cipayung, Kanit Reskrim Polsek Kramat Jati, Kanit Reskrim Polsek Pasar Rebo, dan Kanit Reskrim Polsek Ciracas, hingga sejumlah jabatan di Polres Metro Jakarta Timur.

Kepergiannya jelas meninggalkan luka mendalam bagi rekan-rekannya di Polsek Jatinegara dan Polres Metro Jakarta Timur. Ia dilepas oleh rekan-rekannya di ruangan instalasi forensik RS Polri.

Berdasarkan pantauan MPI Kombes Pol Leonardus Simarmata ikut hadir memberikan salam terakhir dan ucapan belasungkawa kepada keluarga Kompol Entong. Selain itu, Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Pol Hariyanto ikut pula terjun langsung menangani jenazah Kompol Entong di ruangan jenazah.

Tak hanya itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto beserta jajaran turut hadir ke RS Polri dibersamai jajarannya. Karyoto menghampiri peti jenazah Kompol Entong sembari membacakan doa guna melepas kepergian Kompol Entong.

Berdasar informasi yang dihimpun, jenazah Entong akan dimakamkan oleh pihak keluarga di Taman Pemakaman Umum (TPU) Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/29/337/2789360/menguak-sejarah-berdirinya-polri-Wbk0s8wh1k.jpg
Menguak Sejarah Berdirinya Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/09/337/2544776/kedepankan-musyawarah-polisi-minta-warga-desa-wadas-jangan-mau-diadu-XDtsPnaXWv.jpg
Kedepankan Musyawarah, Polisi Minta Warga Desa Wadas Jangan Mau Diadu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/18/337/1738729/ungkap-penyelundupan-1-ton-sabu-bantu-bayar-biaya-rs-pemudik-korban-kecelakaan-polisi-polisi-ini-raih-pin-emas-1k76kaD1di.jpg
Ungkap Penyelundupan 1 Ton Sabu & Bantu Bayar Biaya RS Pemudik Korban Kecelakaan, Puluhan Polisi Raih Pin Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/13/512/1590727/anggota-provost-polrestabes-semarang-gratiskan-soto-setiap-jumat-MJBxGtPpRH.jpg
Anggota Provost Polrestabes Semarang Gratiskan Soto Setiap Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/16/525/1490699/mengharukan-polisi-hibahkan-tanahnya-untuk-nenek-miskin-di-purwakarta-7FJT9owgoA.jpg
Mengharukan, Polisi Ini Hibahkan Tanahnya untuk Nenek Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183308//mk-zXJ5_large.jpg
Polisi Aktif Tidak Boleh Duduki Jabatan Sipil Atas Penugasan Kapolri, Mundur atau Pensiun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement