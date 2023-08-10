Kapolsek Jatinegara Kompol Entong Meninggal saat Salat Sunah, Begini Sosoknya

JAKARTA - Kapolsek Jatinegara, Kompol Entong Raharja meninggal dunia saat melaksanakan salat sunah ba'da Dzuhur. Begini sosok Kompol Entong di masa hidupnya.

Almarhum dikenal sebagai pribadi yang taat dalam menjalankan ibadah. Kompol Entong juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat mengayomi masyarakat dan bawahannya.

Kompol Entong sendiri telah menjabat sebagai Kapolsek Jatinegara selama dua tahun terakhir. Ia merupakan mantan anggota Reserse Kriminal (Reskrim) dengan riwayat jabatan sebagai Kanit Reskrim Polsek Jatinegara tersebut.

Diketahui, Kompol Entong juga juga pernah menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Cipayung, Kanit Reskrim Polsek Kramat Jati, Kanit Reskrim Polsek Pasar Rebo, dan Kanit Reskrim Polsek Ciracas, hingga sejumlah jabatan di Polres Metro Jakarta Timur.

Kepergiannya jelas meninggalkan luka mendalam bagi rekan-rekannya di Polsek Jatinegara dan Polres Metro Jakarta Timur. Ia dilepas oleh rekan-rekannya di ruangan instalasi forensik RS Polri.

Berdasarkan pantauan MPI Kombes Pol Leonardus Simarmata ikut hadir memberikan salam terakhir dan ucapan belasungkawa kepada keluarga Kompol Entong. Selain itu, Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Pol Hariyanto ikut pula terjun langsung menangani jenazah Kompol Entong di ruangan jenazah.

Tak hanya itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto beserta jajaran turut hadir ke RS Polri dibersamai jajarannya. Karyoto menghampiri peti jenazah Kompol Entong sembari membacakan doa guna melepas kepergian Kompol Entong.

Berdasar informasi yang dihimpun, jenazah Entong akan dimakamkan oleh pihak keluarga di Taman Pemakaman Umum (TPU) Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.