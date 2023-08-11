Program Bantuan Pasang Baru Listrik Sasar 15.000 Rumah Tangga di Jawa Tengah

Program Bantuan Pasang Baru Listrik sasar 15.000 rumah tangga di Jawa Tengah. (Foto: dok Kementerian ESDM)

PURWOREJO - Guratan senyum haru tergambar di wajah Napsiyah, penerima manfaat Program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL periode 2023. Warga di Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah tersebut akhirnya dapat merasakan memiliki listrik sendiri.

“Selama ini saya menyalur dari rumah Bapak saya. Sekarang saya tidak perlu menyalur lagi, terima kasih Kementerian ESDM dan PLN," ujar Napsiyah saat dijumpai di kediamannya, Sabtu (13/5/2023).

Khomsatun (38) dan Narsun (61), keduanya warga Desa Pernasidi Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Khomsatun mengaku senang mendapatkan bantuan instalasi listrik gratis ini pada 2022 lalu.

“Bantuan ini meringankan dan sangat membantu. Kalau pasang sendiri juga belum ada uang, belum ada biayanya,” ujar ibu tiga anak ini.

Penerima manfaat BPBL 2022 lainnya yaitu Kusjali Warga Dusun Longkrang, Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. “Saya bersyukur menerima bantuan ini. Sebelumnya, saya menyalur ke rumah anak saya,” ujar Kusjali.