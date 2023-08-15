Mengenal Apa Makna Arti Tanggal 17 Agustus untuk Bangsa Indonesia?

JAKARTA- Mengenal apa makna arti tanggal 17 Agustus untuk bangsa Indonesia menarik untuk diulas. Diusianya yang ke 78 tahun Indonesia menjadi negara merdeka bebas dari penjajahan.

Apalagi, banyak pejuang serta pahlawan yang ikut serta dalam membebaskan Indonesia dari penjajahan. Tentunya pada hari kemerdekaan memiliki makna mendalam bagi masyarakat Indonesia.

Lantas apa makna arti tanggal 17 Agustus? Berikut ulasannya:

Menurut Sejarawan JJ Rizal, makna dari hari kemerdekaan adalah menguat kembali apakah Indonesia sudah mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia akan bermakna jika masyarakat kembali mengingatkan mengapa Indonesia merdeka.

"Cita-cita Indonesia sudah sampai di mana. Nah, itu menjadi pokok yang penting menurut saya, tidak hanya itu, tapi juga memperingati hari kemerdekaan yang baik," ujar Rizal pada Okezone yang dikutip Senin (14/8/2023).