HOME NEWS JATENG

Jelang Akhir Jabatan, Ganjar Silaturahmi ke Pengasuh Ponpes API KH Machin Chudlori

Wisnu Wardhana , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |20:16 WIB
Jelang Akhir Jabatan, Ganjar Silaturahmi ke Pengasuh Ponpes API KH Machin Chudlori
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Foto: Antara)
A
A
A

MAGELANG - Mendekati masa akhir jabatan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus melakukan kunjungan ke sejumlah ulama dan tokoh. Safari ke ulama Magelang, Ganjar berkunjung ke kediaman KH Machin Chudlori, pengasuh Ponpes Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo Magelang untuk bersilaturahmi, Selasa (15/8/2023).

Kemudian, bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo ini melanjutkan kunjungannya ke kediaman KH Agus Ali Qayshar, pengasuh Ponpes Darussalam Watucongol.

Sama halnya dengan silaturahmi sebelumnya, Ganjar mohon maaf selama dalam memimpin Jawa Tengah masih banyak kekurangan dan berpamitan menjelang sisa akhir jabatan yang habis pada tanggal 5 September mendatang.

Safari Ganjar ke Magelang dilanjutkan dengan ziarah ke makam KH Ahmad Abdul Haq Dalhar yang merupakan ulama keturunan tokoh perang Jawa yang mendukung Pangeran Diponegoro melawan kolonial Belanda.

Ganjar berharap, generasi muda dapat meneruskan cita-cita perjuangan pahlawan dengan cara yang berbeda di era sekarang.

(Arief Setyadi )

      
