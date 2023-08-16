Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Jaksa Tuntut Mario Dandy 12 Tahun Penjara, Buat David Ozora Cacat Permanen

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |05:31 WIB
5 Fakta Jaksa Tuntut Mario Dandy 12 Tahun Penjara, Buat David Ozora Cacat Permanen
5 fakta Mario Dandy dituntut 12 tahun penjara. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

 

JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandy dengan hukuman 12 tahun penjara. Selain itu, jaksa menuntut Mario Dandy membayar restitusi Rp120 miliar. Jika tidak membayar restitusi, diganti dengan pidana penjara selama 7 tahu.

Jaksa menuntut Mario Dandy dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2023). Berikut fakta-fakta tuntutan jaksa terhadap Mario Dandy, sebagaimana dirangkum pada Rabu (16/8/2023) :

1. Motif Kuat

Jaksa menyebut Mario Dandy memiliki motif kuat untuk menganiaya David Ozora.

"Mario Dandy memiliki motif kuat untuk melakukan penganiayaan kepada anak korban. Motif timbul karena merasa marah anak korban memiliki hubungan dengan saksi AG yang merupakan (mantan) pacar," ujar Jaksa di persidangan, Selasa (15/8/2023).

Jaksa menjelaskan, Mario menyadari David Ozora merupakan mantan pacar anak AG. Ini menunjukkan Mario memiliki motivasi melampiaskan amarahnya ke David Ozora.

"Emosi yang kuat, rasa marah, sakit hati, tidak hanya implusif. Saat itu, terdakwa Mario Dandy dan anak AG sengaja memanfaatkan hubungan masa lalunya dengan David Ozora untuk memancing anak korban memberikan informasi lokasi," tuturnya.

2. Penganiayaan Berat

Jaksa menilai unsur penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi secara hukum.

Jaksa mengatakan, terdakwa Mario Dandy tidak hanya melakukan penganiayaan berat, tapi juga mencoba merahasiakan tindakannya dengan berupaya mengaburkan fakta. Hal ini menunjukkan upaya Mario Dandy untuk mengelabui dan menyembunyikan rencananya.

"Upaya terdakwa Mario Dandy untuk mengelabui dan menyembunyikan rencananya menguatkan argumen bahwa tindakan ini memiliki unsur perencanaan yang jelas," ujar Jaksa di persidangan, Selasa (15/8/2023).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement