HOME NEWS JATIM

Buntut Warga Dipukuli Oknum Kades Gegara Sepak Bola, Polisi Lakukan Penyelidikan

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |07:01 WIB
Buntut Warga Dipukuli Oknum Kades Gegara Sepak Bola, Polisi Lakukan Penyelidikan
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

SEORANG oknum Sekretaris Desa (Sekdes) Daleman berinisial MJ, tega pukuli warga sekitar, Agus Sholihunnawari gegara turnamen Sepak Bola.

Atas kelakuan Sekdes tersebut, Agus melaporkannya ke Polres Sampang, pada Sabtu 19 Agustus 2023 pagi.

Agus pun menjelaskan soal peristiwa pemukulan terhadap dirinya terjadi sekitar pukul 16.30 WIB. Jumat 18 Agustus 2023, di Desa Daleman, saat tournamen sepak bola. Saat itu terjadi cekcok antar suporter.

"Lalu para suporter memasuki lapangan lantaran bola masuk gawang tidak disahkan oleh wasit. lalu MJ (terlapor), juga masuk ke lapangan dan langsung menghajarnya ke bagian kepala hingga bibir terluka,” kata Agus.

Menurutnya, MJ diduga tak terima dengan keputusan wasit, saat bola dari Club Gading gol ke gawang Club Morsongai, tetapi oleh wasit tidak mengesahkan entah kenapa.

Kejadian itu sempat dilerai oleh warga setempat dan suporter lainnya. Namun ia menyayangkan atas pemukulan dari seorang Sekdes MJ ini.

“Kami harap laporan penganiayaan oleh Sekdes Daleman inisial MJ ini segera diproses oleh penyidik Polres Sampang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia,” pintanya.

Halaman:
1 2
      
